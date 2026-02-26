El chileno Manuel Pellegrini tiene una cita marcada en rojo en el calendario. El técnico del Real Betis Balompié puede meterse en la historia grande del club si logra vencer nuevamente al Sevilla en una nueva edición del derbi andaluz por LaLiga.

El Ingeniero ya consiguió dos triunfos consecutivos ante el eterno rival, algo poco habitual en la vereda verdiblanca. Sin embargo, el gran desafío ahora es mayor: alcanzar tres victorias al hilo en el clásico sevillano, una marca que el Betis nunca ha logrado en toda su historia.

Desde el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en 1928, el cuadro bético ha tenido varias rachas positivas, pero siempre se detuvieron en dos triunfos consecutivos. Ni entrenadores históricos ni planteles memorables pudieron romper esa barrera que hoy aparece al alcance de la mano del técnico chileno.

Pellegrini, que en sus primeros diez derbis apenas había sumado un triunfo, logró revertir la tendencia en las últimas temporadas. Hoy llega con un equipo consolidado, competitivo y con aspiraciones europeas, lo que aumenta la ilusión en Heliópolis de escribir una página inédita.

Alexis y Suazo frente al Ingeniero

El partido no solo tendrá condimento histórico, sino también fuerte presencia nacional. En el Sevilla asoman como protagonistas Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, quienes buscarán arruinarle la fiesta al técnico compatriota desde el terreno de juego.

Mientras los dos seleccionados chilenos intentarán hacerse fuertes en cancha, en la banca del Betis estará Pellegrini moviendo las piezas y tratando de imponer su experiencia en este tipo de encuentros. Un cruce con sabor a Roja en uno de los clásicos más intensos de España.

El escenario será de alta tensión y máxima expectativa. El Betis quiere consolidar su buen momento en la tabla y, de paso, quebrar una estadística centenaria. El Sevilla, en cambio, necesita reivindicarse y evitar que su archirrival celebre en su cara.