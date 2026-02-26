Cristiano Ronaldo vuelve a ser parte del fútbol español. Esta vez dio un paso gigante fuera de las canchas al concretar la compra del 25 porciento de la propiedad de la UD Almería, club español que actualmente milita en la Segunda División. La transacción se oficializó este jueves y abre un nuevo capítulo en la carrera empresarial del delantero de 41 años.

El delantero del Al Nassr realizó este movimiento mediante CR7 Sports Investments, una nueva filial dentro de CR7 SA, el conglomerado de negocios del delantero, diseñado para gestionar e impulsar inversiones en el deporte profesional.

ver también Resumen de Champions: con revancha de Vinícius, Real Madrid elimina al Benfica en polémica llave

En un comunicado Cristiano señaló estar contento por este nuevo movimiento empresarial. “Desde hace tiempo tuve la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase“, afirmó Míster Champions.

La compra se produce en un momento importante para el UD Almería, quienes buscan ascender y finalmente volver a la Primera División de España. Ahora mismo se encuentra en la tercera posición con 48 puntos a solo dos puntos del puntero y estaría entrando en los playoff para ascender.

Tweet placeholder

Impacto en la llegada de CR7

La presencia de una figura de su calibre no solo eleva el perfil del equipo en redes sociales y mercados internacionales, sino que también podría traducirse en nuevos acuerdos comerciales y oportunidades de patrocinio gracias al enorme alcance global de su marca personal.

Publicidad

Publicidad

ver también Terrible: Brayan Cortés ataja dos penales, pero Iván Morales se pierde el suyo y Argentinos Jrs es eliminado de la Libertadores

Mohamed al Khereiji, presidente de la entidad, destacó la llega comercial de CR7. “Se le consideró el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que construimos aquí, tanto en el equipo como en la cantera”, mencionó la autoridad del club español.

Este movimiento ubica a Ronaldo entre los pocos futbolistas activos que participan directamente en la propiedad de clubes, y plantea un escenario de influencia que podría extenderse incluso más allá de España si el proyecto logra sus objetivos a corto y mediano plazo.