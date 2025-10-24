La Real Sociedad se medirá ante el Sevilla en la décima jornada de LaLiga, en un enfrentamiento que promete ser determinante para ambos equipos. Los Sevillanos llegan con el objetivo de lograr su cuarta victoria consecutiva fuera de casa, mientras que los de San Sebastián buscarán el triunfo en su estadio.

El Sevilla se prepara para su siguiente encuentro, la complicada visita al Atlético de Madrid, donde Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volverán a ser piezas claves para los Blanquirrojos.

¿A qué hora juega Sevilla vs. Real Sociedad y dónde ver EN VIVO?

Sevilla vs. Real Sociedad, se enfrentan este viernes 24 de octubre, desde a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio de Anoeta, por la Liga Española.

El partido entre Blanquirrojos y los de San Sabastián, lo podrás ver por TV a través de DIRECTV y su señal deportiva de TV, DSports (610/1610).

También de forma online por su plataforma DGO y también estará disponible en Amazon Prime Video con previa suscripción al servicio de streaming.

Formación del Sevilla vs. Real Sociedad por LaLiga

La oncena titular del Sevilla irá con Vlachodimos; Carmona, Marcao, Cardoso, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Sow; Vargas, Alexis, Isaac.

Ranking destaca la experiencia de Alexis en el Sevilla

Según la cuenta Transfermarkt, Alexis Sánchez está en el top entre los jugadores más experimentados de LaLiga, aportando talento y experiencia a lo largo de los años, vistiendo camisetas de los mejores clubes de Europa y también de la selección chilena.

Con 36 años, Alexis es el décimo jugador más experimentado de LaLiga. El nacido en Tocopilla supera a nombres como Dani Carvajal (33) del Real Madrid y Antoine Griezmann (34) de Atlético Madrid.

Ahora, los jugadores que aventajan a Sánchez son varios como Robert Lewandowski (37) en Barcelona y Santi Cazorla (40) en el Real Oviedo.

