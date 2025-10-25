El Sevilla sufrió una fuerte derrota en la liga, donde cayó por 2-1 contra el Real Sociedad de visita. Tras esto, el seleccionado chileno Gabriel Suazo no escondió su frustración y lanzó una dura autocrítica por el presente del equipo.

Actualmente, el equipo en el que también milita Alexis Sánchez, marcha en la novena posición de la tabla de posiciones con 13 puntos, lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales como la Champions League y la Europa League.

El sincero análisis de Gabriel Suazo tras derrota del Sevilla

Luego de la caída del equipo, el ex Colo Colo comentó: “Es una derrota muy dura. Nos vuelve a ocurrir lo del partido anterior. Creo que por equivocaciones completamente nuestras, pero los dos goles fueron errores nuestros”.

Agregando que trabajo para no cometer los errores del partido pasado contra el Mallorca, donde cayeron 3 a 1, donde perdió el balón cerca del área, lo que generó la arremetida de Vedat Muriqi al minuto 67.

Sevilla cayó por 2 a 1 de local contra el Real Sociedad (/Getty Images)

“En el partido anterior fui yo y ahora le tocó a un compañero. Eso debemos mejorar, crecer y que no vuelva a pasar”.

“Traté de mejorar para que no me ocurriera hoy, esos detalles nos cuestan los partidos”, agregando que “Es una caída, pero nos vamos a levantar más fuerte”.