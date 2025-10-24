El Sevilla tiene un duro duelo como visita contra la Real Sociedad, por la décima fecha de La Liga de España, en el estadio Reale Arena de San Sebastián. El equipo dirigido por Matías Almeyda ha debido remar desde atrás.

Con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares en Sevilla, Real Sociedad se puso en ventaja en los 19′, pero Sevilla puso el 1-1 parcial en los 29′ con el gol de Nemanja Gudelj, tras una gran e inteligente habilitación del lateral izquierdo de la selección chilena.

El Sevilla tuvo un tiro libre a favor desde la derecha, cerca del córner, y fue Suazo el dueño del balón en la pelota parada. Mientras todos luchaban la posición y marcas en el área, el chileno sacó un conejo del sombrero…

La viveza de Suazo por el ruido en el área chica

En vez de sacar un centro mientras miraba al corazón del área para despistar, Suazo ya sabía que Gudelj estaba preparado y mandó el balón sorpresivamente hacia la medialuna. El serbio la agarró de lleno y de primera con dirección hacia el arco.

Más allá que el remate se desvió en el camino, la tarea fue concluida con éxito, logrando el gol de jugada preparada gracias a la calidad y visión del futbolista formado en Colo Colo.

En la transmisión de DirecTV destacaron que “más allá de que se ensucia en el medio, acá no hay casualidad, es todo causalidad, es todo una búsqueda preparada. Suazo se aprovecha que el ruido está en el área chica porque están todos marcados, y le dejan libre una línea de pase“.

Lamentablemente para las aspiraciones de los chilenos, en los 35′ el Sevilla le regaló el gol a la Real Sociedad, que se fue al descanso con victoria parcial de 2-1 y doblete de Mikel Oyarzabal.