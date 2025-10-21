Alexis Sánchez sabe perfectamente que el Sevilla debe subir el nivel si pretende volver a las victorias en La Liga y lo dejó clarísimo con una performance y un reto, que causó varias risas en la práctica. Todo ocurrió mientras el plantel dirigido por el argentino Matías Almeyda se distendía un poco.

Hacían un rondo para entrar en contacto con la pelota. Esa parte inicial del entrenamiento fue captada por las cámaras de El Desmarque. Se apreció con elocuencia la ascendencia que tiene el goleador histórico de la selección chilena con el plantel andaluz.

Seguramente, AS10 todavía tiene en la retina grabado el partido que el Mallorca le ganó a los de Nervión en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El mal rendimiento en casa del Sevilla despertó el temor de algunos fanáticos, quienes en la campaña pasada sufrieron con el fantasma del descenso y una crisis económica que golpea hasta hoy.

En ese contexto, Sánchez sacó la voz durante el juego que abrió la práctica de la jornada. “Muchachos, estamos mal”, gritó el tocopillano, quien vio el inicio de la rutina con un brazo en jarra. Quería ver más intensidad en esa actividad. Aunque también buscaba romper el hielo con algunas sonrisas. Gabriel Suazo fue uno de los fue al centro como ‘robador’ de la pelota.

Así miraba Alexis Sánchez el ejercicio en la práctica del Sevilla. (Captura El Desmarque).

El jocoso reto de Alexis Sánchez a sus compañeros: “¡No me guuuusta!”

Alexis Sánchez se vistió de un estricto juez para evaluar con un reto el desempeño de los jugadores del Sevilla. “Si el viernes estamos así, no estamos bien, eh”, apuntó el avezado delantero chileno de 36 años, quien ya tiene entre ceja y ceja el duelo ante la Real Sociedad.

Así reaccionó Sánchez tras algunos errores en un rondo. (Captura El Desmarque).

“No me gusta mucho para el viernes así. ¡Mira, no me guuuusta!“, lanzó el Dilla, quien tuvo una reacción casi para cada momento de la secuencia. E hizo uso de sus dotes histriónicos para evidenciarlas. Por cierto, el equipo del Pelado Almeyda quiere redimirse ante el elenco txuri-urdin. El partido se jugará el 24 de agosto en el estadio Reale Arena a las 16 horas, según el horario de Chile continental.

Otra de las reacciones de Alexis Sánchez en la práctica del Sevilla. (Captura El Desmarque).

Revisa el momento de AS10 en el Sevilla

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Sevilla se ubica en el 9° lugar de la tabla en La Liga de España 2025-2026. Tiene 13 puntos en nueve compromisos.

