Sevilla y Mallorca jugarán este sábado a las 9 de la mañana de Chile en el Sánchez Pizjuán. Un duelo en el que Alexis Sánchez asoma como titular, luego de su última gran presentación en la goleada ante Barcelona.

Un asunto que tiene en alerta al entrenador del elenco visitante, Jagoba Arrasate, quien en la previa del encuentro ante los andaluces señaló que ahora son un equipo de temer por tener al tocopillano en el equipo.

“Si has seguido la evolución de Almeyda no te sorprende tanto, pero creo que es muy meritorio. El Sevilla, que en los últimos años lo ha pasado mal, ahora es un equipo muy valiente“, indicó.

También destaca que Alexis y sus compañeros son potentes en el mano a mano. “Es muy ganador en duelos, con una forma peculiar de defender seguramente por entrenadores que ha tenido, y están en un gran momento, vienen de ganar con solvencia al Barcelona y creo que están en su mejor momento”, señaló.

Alexis Sánchez será titular en Sevilla

El calor será factor en el Sevilla vs Mallorca

El DT de Mallorca agregó que “jugamos en un campo complicado ante un rival que está muy bien como reflejan sus dos últimas victorias y sobre todo, la última en su casa”.

Publicidad

Publicidad

A eso se debe sumar que se esperan 30 grados de calor a la hora del duelo (9 de la mañana de Chile), algo que puede complicar a su elenco físicamente.

ver también La noche que Alexis Sánchez brilló vuelve a llamarlo: sus cuotas ante Mallorca en la mira

“Es lo que puede pasar en Sevilla que, en octubre a las dos de la tarde puede haber 30 grados o 32. La semana que viene jugamos en Palma contra el Levante y en Mallorca puede pasar igual, por mucho que estemos en octubre hay sitios donde la temperatura puede ser alta, hay que adaptarse”, destacó.

Sobre su equipo, que es colista con 5 puntos, manifestó que “nos faltan detalles que están cayendo en contra, pero para eso necesitamos un poquito más de hambre, de intensidad, de rebeldía, de concentración. Con todo eso junto podemos poner en la balanza cosas a nuestro favor”.

Publicidad