Colo Colo por fin se libera de uno de los canchos más importantes que tenía en el mercado de fichajes para el 2026. En las últimas horas se conoció que Salomón Rodríguez no seguirá en el Cacique, lo que de inmediato activa la alarma por un nuevo delantero.

Desde hace semanas que en el Estadio Monumental se ha hablado sobre un 9 para tomar el puesto del uruguayo y así meterle presión a Javier Correa. Y si bien todo apunta a un nombre que brilla en México, hay otro que está calentando para entrar al plantel de Fernando Ortiz.

Todo esto luego de entrar en rebeldía con su club y tratar de forzar su salida para sumarse a la pretemporada del Cacique. De hecho, el acuerdo del charrúa le permite quedar a un paso de concretar su arribo a la Ruca.

Damián Pizarro calienta para reemplazar a Salomón Rodríguez en Colo Colo

El adiós de Salomón Rodríguez le deja la pista despejada a uno de los 9 que quería la dirigencia de Colo Colo: Damián Pizarro. El delantero no lo pasó bien en sus primeros meses con Le Havre de Francia y no se presentó a la pretemporada con la idea de volver al Cacique.

Damián Pizarro quiere volver a Colo Colo en 2026 y la salida de Salomón Rodríguez lo deja a un paso. Foto: Photosport.

Si bien Fernando Ortiz no lo pidió y tiene en la mira a Robert Morales, artillero del Toluca de México, en Blanco y Negro han avanzado con el canterano. Esto, con una negociación con el Udinese, los dueños de su pase.

La salida de Salomón Rodríguez le da la excusa perfecta a Colo Colo para poder concretar el retorno de Damián Pizarro. Algo que está cerca de ocurrir, según se conoció en las últimas horas.

Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube. “Yo el 9 que tengo es Morales, pero no descarto para nada y creo que va a pasar por el contexto, que Damián Pizarro se va a quedar en Colo Colo“.

Ante lasa dudas, el reportero albo insistió más tarde en que el apodado Haaland de Macul está a un paso de regresar al Monumental. “Tiene grandes posibilidades de llegar“.

Damián Pizarro espera que se haga oficial la salida de Salomón Rodríguez para poder soñar con su retorno a Colo Colo. El Cacique apuesta por la vuelta del delantero para que recupere su nivel y así pueda relanzar su carrera.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en Le Havre?

Damián Pizarro está cerca de volver a Colo Colo luego de haber disputado un total de 2 partidos oficiales con Le Havre en la temporada 2025/26. En ellos no tuvo goles ni asistencias y llegó a los 26 minutos dentro de la cancha.