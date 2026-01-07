El futuro de Cristián Zavala comienza a aclarar y parece estar muy lejos de Colo Colo. Pese a que el extremo regresó ante la negativa de volver a cederlo, se queda sin espacio por decisión de su propio entrenador.

La Bala no había tenido chances con Jorge Almirón y partió a préstamo a Coquimbo Unido, donde se terminó coronando campeón siendo pieza clave. Esto le daba chances de pelear una camiseta en el Cacique, pero todo indica que no tendrá ni una oportunidad.

Así por lo menos se conoció en las últimas horas, donde destaparon la radical postura que ha tomado el entrenador del Eterno Campeón con su caso. Algo que miran de cerca en los Piratas, donde no bajan los brazos por volver a tenerlo en sus filas.

Fernando Ortiz no tiene a Cristián Zavala en los planes del Colo Colo 2026

Cristián Zavala regresó a Colo Colo en medio de rumores de querer seguir en Coquimbo Unido. El extremo llegó a la pretemporada del Cacique con la idea de pelear un lugar y más ahora que Marcos Bolados se lesionó, pero lo cierto es que no entra en los planes.

Cristián Zavala volvió a Colo Colo pero no será considerado por Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo.

Así por lo menos lo dio a entender el periodista Rodrigo Hernández en Los Tenores de Radio ADN, donde hablando de la grave lesión del 11 explicó lo que podría pasar con la Bala: “Que Fernando Ortiz se convenza de que Zavala le sirve para esta temporada“.

Aunque de inmediato el reportero remarcó que el técnico de Colo Colo no está ni ahí con tenerlos en sus filas por ahora. “La información que tenemos es que Ortiz no quiere a Zavala“.

“Volvió porque es muy caro para Coquimbo. Con el dolor de su corazón lo descartan y esperan que la situación se desgaste con Colo Colo para recibirlo“, complementó.

Finalmente y ante las dudas que generó la revelación, el periodista dejó en claro que es un hecho que Fernando Ortiz no lo tiene en sus planes. “Lo tengo acreditado“, cerró.

Cristián Zavala deberá definir qué es lo que viene en su carrera. Coquimbo Unido lo quiere de vuelta, pero Colo Colo espera alguna oferta más interesante para dejarlo partir y así hacer caja.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala no es tenido en cuenta en Colo Colo pese a ser campeón con Coquimbo Unido y haber disputado 24 partidos oficiales en 2025. En ellos aporto cno 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que acumuló dentro de la cancha.