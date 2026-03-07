Es tendencia:
Caputto deja particular reflexión en su mensaje de apoyo a Rodrigo Holgado tras victoria de Coquimbo Unido vs Huachipato: “Que no entre agua…”

El DT aurinegro celebró la victoria a Huachipato con un dicho popular y aprovechó de levantar al sancionado "9", que no podrá estar junto a los Piratas esta campaña.

Por Jorge Rubio

Caputto le mandó ánimo a Rodrigo Holgado después de una particular reflexión.
Caputto le mandó ánimo a Rodrigo Holgado después de una particular reflexión.

Hernán Caputto no quiso pasar por alto la difícil situación que vive Rodrigo Holgado y le envió un mensaje al cabo del triunfo de Coquimbo Unido ante Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano. Los aurinegros se impusieron al duro golpe que recibió el atacante argentino que jugó por la selección de Malasia.

Finalmente, Holgado no podrá jugar partidos oficiales en el cuadro Pirata, pues se confirmó su castigo por adulterar documentos en la obtención de su pasaporte malasio. Todo eso afloró luego del emotivo triunfo por 3-1 del actual campeón del fútbol ante el elenco de la usina.

“Necesitábamos ganar. Teníamos una manera, pero no se daban los resultados en estos dos últimos partidos. Hay que tener tranquilidad y paciencia, el equipo la tuvo todo el partido. Me quedo con la contundencia, pudo ser antes meter algunos goles”, describió Caputto en un diálogo con TNT Sports.

Hernán Caputto tuvo una jornada alegre en Talcahuano.

Añadió que “la entrada de algunos jugadores fueron muy importantes, los cambios. Hay que seguir trabajando, es un equipo muy difícil, pero lo hicimos bien. Para un entrenador tener hartas variantes es muy importante desde diferentes puestos y características”, aseguró.

Se refería a la recuperación de Cristián Zavala y los retornos de Juan Cornejo y Sebastián Galani. Aunque tienen un jugador menos con el castigo para Holgado. Por eso mismo fue Nicolás Johansen el centrodelantero titular en la expedición al sur.

Zavala festejó con todo el 3-1 de Coquimbo ante el Huachi.

“Nos dimos cuenta que con dos volantes estaban ganando los rebotes rápidos, teníamos que cubrir un poco más, pero seguimos con tres delanteros. Iba a hacer el cambio de Jano (Alejandro Azócar) y justo vino el gol, muy contento por él que hace tiempo no jugaba. Los jugadores deben estar a disposición”, aseguró Caputto.

Caputto dedica el triunfo de Coquimbo Unido a Rodrigo Holgado

Fue entonces que Hernán Caputto se refirió al presente con el que llegó Coquimbo Unido a enfrentar a Huachipato, donde para colmo tampoco pudo estar Rodrigo Holgado. Dos derrotas consecutivas y sin el refuerzo estrella. Pero en el staff técnico tenían claro cuál debía ser el tenor del mensaje.

“La jerga es que no te entre agua al bote. Es parte de la profesión en el fútbol, hay que tener templanza y tranquilidad cuando no salen las cosas”, expuso Caputto. Y se lanzó con el recuerdo para un amigo y también para el ariete que se sumó a préstamo desde el América de Cali de Colombia.

Rodrigo Holgado en acción en el partido ante Deportes Concepción que Coquimbo Unido perdió en casa.

Frente a eso, Caputto planteó que “le dije esto a un amigo que cumple años, para mi familia que siempre sufre y para Rodrigo Holgado que lo está pasando mal, no está siendo lindo para él esta sanción. Que tire para adelante, nosotros lo vamos a apoyar”.- Lindas palabras para su jugador, quien seguro disfrutó el triunfo a distancia.

Revisa el compacto del triunfo de Coquimbo Unido a Huachipato

Así va Coquimbo Unido en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido saltó al 4° lugar con la victoria ante Huachipato en la 6° fecha de la Liga de Primera 2026.

