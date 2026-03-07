Uno de los dolores de cabeza más grande que tiene Universidad de Chile en la presente temporada tiene que ver con las lesiones, donde el que más complica es Octavio Rivero.

El uruguayo presenta una sinovitis en la rodilla izquierda, afectando por una lesión de cartílago en la zona, donde ha tenido la recomendación de una cirugía que lo marginaría por meses de la U.

Algo que han querido ir aplazando, luego de sacar el líquido en la rodilla, esperando no volver a repetir la dolorosa situación para poder tener al uruguayo en la cancha.

Pero con el correr de las fechas, donde ha podido estar en tan sólo dos partidos dentro de la cancha, la idea de una cirugía está cada vez más latente, como aseguró también Manuel De Tezanos.

Octavio Rivero acumula 92 minutos en Universidad de Chile.

Octavio Rivero en nuevo tratamiento en la U

Fue en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports, donde se habló del presente de Octavio Rivero en Universidad de Chile, con una cuota de alarma en su futuro.

“Van hacer todo los intentos, conversación con los médicos, para llegar contra Coquimbo (próximo partido). Pero si se inflama una vez más es inevitable cirugía”, detalló Marcelo Díaz.

Algo que fue tomado por su compañero Manuel de Tezanos quien aseguró que la U tiene que pensar en la perdida del jugador y hacer todo para que regrese bien en su momento.

“Por qué no asume que tiene que operarse y hace como Lucas Di Yorio, que estuvo todo el primer semestre de la U”, dejando en claro que no se puede seguir esperando si se recupera por días y luego volver a perderlo.

