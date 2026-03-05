La desilusión reina en Universidad de Chile tras la tempranera eliminación en la Copa Sudamericana 2026. Pese a que recién en estamos en marzo, los azules se quedaron sin competencias internacionales para lo que resta del año, sin duda que un golpe durísimo.

A pesar de que casi todos los dardos apuntan contra la gestión de Francisco Meneghini como entrenador del equipo, lo cierto es que hay varios rendimientos individuales que simplemente no han estado a la altura.

Sin ir más lejos, la poderosa y renovada delantera compuesta por Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas todavía no anota un solo gol en esta temporada. Esto fue duramente analizado por Marcelo Vega, quien no dudó en apuntar a estos tres como sus grandes decepciones en el romántico viajero.

Vega critica a los “goleadores” de Universidad de Chile

En su calidad de comentarista en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV Chile el Toby aseguró que “en la U se fueron Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández en el pasado mercado. Por ellos llegaron Lucero, Rivero y Vargas, se supone que para mejorar esa zona”.

Juan Martín Lucero todavía no anota ningún gol con la camiseta de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Trajeron a tres jugadores que no han estado a la altura de lo que exige la U. Esto va más allá de las lesiones, porque no han hecho goles y en lo poco que le generan no han sido capaces de tener buena definición”, concluyó el Toby.

Para cerrar el ex volante afirmó que “este es un fracaso rotundo de la U. Este equipo no solo se armó para ser campeón este año, sino que también para llegar lejos en la Copa Sudamericana”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Marcelo Vega criticó que Lucero, Rivero y Vargas aún no anotan goles esta temporada.

El comentarista señaló que el trío no ha estado a la altura de lo que exige la U pese a su experiencia.

Vega cuestionó la definición de estos delanteros frente a la salida de Di Yorio, Contreras y Fernández.

