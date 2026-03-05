Universidad de Chile sumó su primer gran fracaso del 2026 y todos los dardos apuntan contra Francisco Meneghini. Fernando Solabarrieta se puso a la fila para cuestionar al DT.

El Romántico Viajero quedó eliminado en primera fase de la Copa Sudamericana ante Palestino, con lo cual no tendrá acción internacional en lo que resta del año. Un golpe económico y deportivo, que tiene en la cuerda floja al entrenador argentino.

La crítica de Solabarrieta

A esta altura, son pocos los que defienden a Francisco Meneghini. El entrenador no ha logrado darle un buen funcionamiento a Universidad de Chile, más allá de la victoria ante Colo Colo en el Superclásico. Fernando Solabarrieta no quedó contento con la caída ante el Tino-Tino.

“Lo que parece es que no evidencia un manejo (de camarín), porque cuando uno tiene que evaluar el trabajo de un técnico es lo que se ve, lo que públicamente muestran de su trabajo y esto es como juega la U, que la U no juega bien”, explicó el periodista en Marca Personal de Radio La Metro.

Francisco Meneghini ya lleva 6 partidos al mando de Universidad de Chile: 1 triunfo, 2 derrotas y 3 empates. Lo más preocupante, es la forma de jugar que no convence para nada. De hecho, solo han anotado 5 goles en este periodo, careciendo de poder ofensivo.

“Clarito para describir lo que todos vimos, pero yo espero que me diga por qué (le ganan a la U), no que me diga qué, si todo lo que dijo yo lo vi, lo que me pasa es que el técnico me tiene que decir porque pasó eso, que parte del trabajo no se dio“, agregó Solabarrieta.

Meneghini solo le ha ganado a Colo Colo en este 2026. Imagen: Photosport

El próximo partido del Romántico Viajero será ante Universidad de Concepción en el Estadio Nacional, el lunes 8 de marzo a las 20:00 horas. Si la U no vence a los penquistas, el escenario quedará muy cuesta arriba para Paqui Meneghini.