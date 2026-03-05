Universidad de Chile sigue procesando lo que fue la dura eliminación en la Copa Sudamericana. La agónica derrota por 2-1 ante Palestino caló hondo en los azules, quienes deben aceptar que se quedaron sin competencias internacionales para todo lo que resta del año.

Más allá del discreto trabajo de Francisco Meneghini como DT, lo cierto es que en la U hay rendimientos individuales que simplemente no han estado a la altura, en especial en este partido.

Uno de ellos fue Nicolás Fernández, quien como defensor quedó muy mal parado en el tanto del triunfo de los árabes. El lateral fue superado por César Munder en la jugada previa al gol de Ian Garguez, algo por lo que fue criticado por el periodista Gonzalo Fouillioux.

Gonzalo Fouillioux critica a Nicolás Fernández en Universidad de Chile

El periodista aseguró en el programa No es Para Tanto de TNT Sports que “si Nico Fernández no puede neutralizar a César Munder, no está capacitado para ser el lateral derecho de la U. Munder es un buen jugador, pero no es que te pongan a Raphinha”.

Sin embargo, Fouillioux también afirmó que “este partido no lo pierde la U por Nicolás Fernández. Si bien en sus dos acciones pudo haber hecho algo más, este mal inicio de la U tiene que ver con su entrenador”.

Nicolás Fernández mostro un rendimiento muy cuestionable en la derrota de Universidad de Chile ante Palestino. | Foto: Photosport.

“También están bajos los rendimientos de Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero, Fabián Hormazábal… Como le ha costado a Morales ponerse a punto para jugar. Lucero hasta ahora en la U ha sido muy minúsculo, por debajo de las expectativas. El rendimiento de Franco Calderón también ha sido bajo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo compromiso del romántico viajero será ante Universidad de Concepción el lunes 9 de marzo a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

