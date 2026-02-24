El Campeonato Nacional arrancó con una gran intensidad y los clubes chilenos ya pelean por el título. Como es habitual, la competencia también trae consigo polémicas, refuerzos, salidas y diversas sorpresas que se viven tanto dentro como fuera de la cancha.

En ese contexto, TVN anunció el lanzamiento de un nuevo programa deportivo que tendrá 3 episodios semanales y que tendrá a cargo de la conducción a Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux y Fernando Tapia quienes analizarán los encuentros de futbol chileno.

Así es Hay Zoom, el nuevo programa de TVN

Este viernes 27 de febrero a las 13:00 horas y en la antesala del esperado clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, TVN lanzará su nuevo programa deportivo titulado “Hay Zoom”.

Se trata de un espacio que combina la experiencia del área deportiva del canal con la energía del ecosistema digital y sus influencias, para acompañar todo lo que ocurre dentro y fuera de la cancha durante el campeonato nacional.

Goles, análisis, entrevistas y debata formarán parte de una transmisión los lunes, miércoles y viernes a las 13:00, a través de YouTube TVN, TVN.cl y las redes sociales del canal.

En la edición de los lunes, que cerrará cada fecha, el foco estará puesto en los goles y el análisis, junto a un panel que integrarán a populares creadores de contenido futbolistas, como el hincha azul @benjarismendi08 y el de Colo Colo @QuintanaChile.

Los miércoles, el espacio se concentrará en la conversación y en los grandes relatos del fútbol chileno. Pedro Carcuro retomará el formato de entrevistas con un encuentro cercano y personal con figuras del pasado y presente.

En “Un café con pedro”, los invitados compartirán vivencias de camarín, recuerdos memorares y reflexiones sobre su paso por las canchas.

En tanto, los viernes estarán dedicados ala previa de cada nueva jornada. En este episodio se entregarán las principales novedades de los equipos y toda la información necesaria para anticipar lo que se jugará el fin de semana, ese día se suma al panel Nicolás Peric, exarquero y comentarista deportivo.

