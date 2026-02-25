Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile animarán el esperado Superclásico, en el marco de la Fecha 5 por la Liga de Primera, oportunidad que aprovecharán los azules para conseguir su primer triunfo.

En este contexto, sale a flote el historial entre ambos clubes que lideran el fútbol nacional, justamente una de las anécdotas son los jugadores que han llevado la camiseta de ambos clubes, como es el caso de Matías Zaldivia.

El actual defensor de Universidad de Chile, en primera instancia vistió los colores del Cacique y en el año 2022 se trasladó al conjunto de Gustavo Álvarez, actualmente es considerado una de las figuras claves de los azules.

Zaldivia ganaba 18 millones en Colo Colo y esto gana en la U

Matías Zaldivia llegó desde Argentina en el año 2015 para ser parte de Colo Colo, equipo en donde marcó un total de 7 goles en 152 partidos, hasta diciembre de 2022, cuando confirmó su fichaje por Universidad de Chile, transformándose en el rival de los albos. Desde que el argentino se sumó al plantel de los azules, ha marcado 11 goles en 109 partidos jugados.

La diferencia no solo está en su desempeño en cancha, sino también en el sueldo que recibía en el cuadro Popular, que era de 18 millones de pesos mensuales, y el monto actual que recibe en el Romántico Viajero es de 30 millones , según información del sitio Top Mercato.

Cifra que refleja que es uno de los jugadores mejores pagados del plantel azul, además de liderar la defensa azul, transformándose en un jugador que destaca en los duelos que enfrenta Universidad de Chile.

