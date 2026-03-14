Difíciles días para la Universidad de Chile. Sin técnico y con la urgencia de salir de los últimos puestos, el cuadro azul empieza la reconquista de terreno. Para eso, tiene que lograr un resultado favorable ante Coquimbo Unido, de visita.

Con Jhon Valladares en el banco, el Bulla va caminando a la Cuarta Región. Los tres puntos parecen ser perentorios. Pero, sin importar el resultado, Universidad de Chile buscará otro técnico y no hay chances para el interino.

Es por eso que suenan varios nombres. Uno de los que asomó como posibilidad fue el de Esteban Solari, quien ha tenido altos y bajos en el Pachuca de México. Hay algunos que, no obstante, piden encarecidamente que no llegue.

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Le dan un mazazo a Solari

Esteban Solari ya conoce el fútbol chileno. Dirigió a Everton de Viña del Mar en la temporada 2024, cuando el cuadro Oro y Cielo quedó séptimo de la tabla de posiciones del torneo nacional, clasificando a copas internacionales.

Pese a ello, el periodista Coke Hevia fue conciso, pero remató a Esteban Solari, tras asomar la posibilidad de su llegada a Universidad de Chile. “Basta de esos farsantes”, puso el periodista en sus redes sociales.

Es cierto que, en su paso por Everton, Solari sólo logró un 52% de rendimiento. Eso sí, en un equipo que no pelea arriba hace años. Lo que preocupa del DT argentino es que fue el que prácticamente dejó en el descenso a Godoy Cruz en Argentina, durante la temporada pasada.

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Ya dirigió en Chile | Photosport

En resumen…

El entrenador Jhon Valladares dirigirá de forma interina a Universidad de Chile ante Coquimbo Unido.

Esteban Solari suena como opción tras dirigir a Everton y al Pachuca de México.

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Esteban Solari registró un 52% de rendimiento durante su etapa técnica en el fútbol chileno.