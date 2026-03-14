Universidad de Chile sigue buscando un entrenador que lidere al equipo lo que queda de la temporada 2026 tras la rápida salida de Francisco “Paqui” Meneghini. En medio de la búsqueda, donde han asomado nombres como Jorge Fossati o Ricardo Gareca, también ha comenzado a sonar el nombre del ex DT de Everton, el del técnico argentino Esteban Solari.

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El estratega, actualmente DT del Pachuca de México, aparece como una de las alternativas que analizan en el Centro Deportivo Azul, informa el periodista argentino, Nahuel Ferreira en su cuenta de X, sin embargo, su situación contractual complica cualquier movimiento inmediato.

La U va por Esteban Solari, pero hay problemas:

El periodista argentino aseguró que desde Universidad de Chile ya se comunicaron con el entorno del técnico para conocer su situación.

Según detalló el reportero a través de la ex red social del pajarito, los azules estarían dispuesto incluso a ofrecerle un contrato con condiciones económicas similares a las que hoy percibe en México, esto con el objetivo de convencerlo de asumir el desafío en el fútbol chileno.

Sin embargo, el principal obstáculo es su actual vínculo con Pachuca. De acuerdo a lo informado por Ferreira, Solari tiene contrato vigente hasta junio y su intención es respetarlo , lo que por ahora vuelve compleja cualquier negociación para que llegue de inmediato al cuadro azul.

(Foto: Captura de X.)

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De esta forma, la opción del argentino aparece hoy como difícil en el corto plazo, pese al interés que existiría desde la dirigencia universitaria por tenerlo en la banca azul.

En resumen