Por un tiempo, Joan Cruz fue el gran proyecto de Colo Colo en las divisiones menores. Las expectativas por el mediocampista escalaron a un alto nivel tras su irrupción en el fútbol chileno entre 2020 y 2022, período en el que poco a poco comenzó a convertirse en una de las figuras del equipo dirigido por Gustavo Quinteros, aportando goles y asistencias claves en los minutos de juego que tuvo.

Años después, sin embargo, el escenario que vive Cruz es totalmente diferente. Tras salir libre de Colo Colo, Joan Cruz firmó con el Real Oviedo Vetusta de España, propiedad del Grupo Pachuca. Luego de unos meses allí, regresó a Chile para vestir la camiseta de Everton, donde jugó sin mayor impacto durante tres temporadas.

Ahora, con 22 años, el mediocampista fue notificado como uno de los jugadores que no será considerado en Everton de cara a 2026, y su futuro parecía quedar en el aire hasta que se conoció su próximo destino.

Joan Cruz regresa a Europa

De acuerdo con la información publicada por el medio La Estrella de Valparaíso, el mediocampista Joan Cruz deberá volver al club dueño de su pase, el Real Oviedo Vetusta de España.

“(Cruz) tendrá que presentarse prontamente a los entrenamientos de Real Oviedo, elenco dueño de sus derechos y que también es propiedad del Grupo Pachuca”, indicaron en el medio de prensa.

Recordar que Cruz el 5 de febrero de 2023 firmó con el conjunto español que juega en la cuarta categoría del fútbol de ese país-filial del Real Oviedo de La Liga-, hasta junio de 2027, es decir, por dos temporadas más.

De esta manera, se espera que Joan Cruz vuelva a tener una oportunidad en España o, al menos, se defina qué hará con los dos años de contrato que aún le restan con el elenco hispano.

Los números de Joan Cruz en Everton

Poca acción tuvo Joan Cruz en el elenco viñamarino, donde no logró consolidarse como titular en las tres temporadas que disputó. En total, Cruz jugó solamente 35 partidos oficiales desde su llegada el 2023, anotando dos goles y entregando dos asistencias.

