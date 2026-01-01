Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Ganó cuatro títulos en Colo Colo, fracasó en Europa y ahora se quedó sin club

El caso de Joan Cruz llamó la atención entre los hinchas albos que ven como una de sus grandes joyas atraviesa un delicado inicio del 2026.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Joan Cruz se despidió de Everton
© JOSE VEAS/PHOTOSPORTJoan Cruz se despidió de Everton

Joan Cruz se transformó en uno de los jugadores de mayor proyección en Colo Colo. El joven zurdo destacaba con su velocidad, gran control de balón y potente pegada de media distancia. Incluso llegó a ganar cuatro títulos y de la mano de Gustavo Quinteros se afianzaba en el equipo estelar. 

Sin embargo, los caminos de la vida no son los que esperaba. La irregularidad provocó falta de minutos en el jugador y tras no renovar en el Cacique decidió emigrar rumbo a Europa. El destino fue España y el Real Oviedo su nuevo club. Aunque la aventura en la cuarta división duró una temporada y con solo cinco partidos oficiales, decidió retornar a Chile. 

¡Y con camiseta nueva! Ex canterano de Colo Colo sorprende con guiño en vacaciones

ver también

¡Y con camiseta nueva! Ex canterano de Colo Colo sorprende con guiño en vacaciones

Ahora en la Liga de Primera fue Everton el cuadro que lo recibió con los brazos abiertos. En total fueron tres años con 35 partidos, dos goles y dos asistencias. Rendimiento que finalmente llegó a su fin este mes de diciembre

Así lo informó el cuadro ruletero ya que realizó una poda masiva de jugadores donde uno de los damnificados fue Cruz. “Agradecemos por haber defendido con orgullo nuestros colores durante su paso por el Club y les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, recalcaron desde el club de Viña del Mar. 

El futuro de Joan Cruz 

Tras confirmarse su salida y para despedir el año, Joan Cruz dejó un conmovedor mensaje de despedida para su más reciente club. “GRACIAS EVERTON Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta gran institución, Hinchada, Compañeros, Profesores, médicos, kines, Nutri, Utileros, tía Naty y tía de la cocina”, indicó de entrada.

Poda masiva en Viña del Mar: Everton anuncia salida de 12 jugadores a horas del 2026

ver también

Poda masiva en Viña del Mar: Everton anuncia salida de 12 jugadores a horas del 2026

“Muchas gracias por todos los buenos y malos momentos durante mi paso por el club y mis mejores deseos para el próximo año. Gracias Efore!”, expresó el volante zurdo. 

Publicidad
Joan Cruz se despidió de Everton

Joan Cruz se despidió de Everton

Ahora empiezan a correr diversos rumores sobre su futuro, incluso se especuló con equipos de la Liga de Primera. Pero el destino del ex mundialista con la selección nacional está en España. Según La Estrella de Valparaíso debe volver al Real Oviedo, club que es dueño de su pase y así esperar por su próximo destino.

Lee también
Vaccia dice una verdad irrefutable sobre la llegada de Lucero a la U
U de Chile

Vaccia dice una verdad irrefutable sobre la llegada de Lucero a la U

¿Qué dicen en Brasil de Assadi?: "Contacto directo con Sampaoli"
U de Chile

¿Qué dicen en Brasil de Assadi?: "Contacto directo con Sampaoli"

El honesto consejo de Jaime García a Popín Castro sobre su futuro
Colo Colo

El honesto consejo de Jaime García a Popín Castro sobre su futuro

Cortado de la U apuesta por su revancha con Paqui
U de Chile

Cortado de la U apuesta por su revancha con Paqui

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo