Joan Cruz se transformó en uno de los jugadores de mayor proyección en Colo Colo. El joven zurdo destacaba con su velocidad, gran control de balón y potente pegada de media distancia. Incluso llegó a ganar cuatro títulos y de la mano de Gustavo Quinteros se afianzaba en el equipo estelar.

Sin embargo, los caminos de la vida no son los que esperaba. La irregularidad provocó falta de minutos en el jugador y tras no renovar en el Cacique decidió emigrar rumbo a Europa. El destino fue España y el Real Oviedo su nuevo club. Aunque la aventura en la cuarta división duró una temporada y con solo cinco partidos oficiales, decidió retornar a Chile.

Ahora en la Liga de Primera fue Everton el cuadro que lo recibió con los brazos abiertos. En total fueron tres años con 35 partidos, dos goles y dos asistencias. Rendimiento que finalmente llegó a su fin este mes de diciembre.

Así lo informó el cuadro ruletero ya que realizó una poda masiva de jugadores donde uno de los damnificados fue Cruz. “Agradecemos por haber defendido con orgullo nuestros colores durante su paso por el Club y les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, recalcaron desde el club de Viña del Mar.

El futuro de Joan Cruz

Tras confirmarse su salida y para despedir el año, Joan Cruz dejó un conmovedor mensaje de despedida para su más reciente club. “GRACIAS EVERTON Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta gran institución, Hinchada, Compañeros, Profesores, médicos, kines, Nutri, Utileros, tía Naty y tía de la cocina”, indicó de entrada.

“Muchas gracias por todos los buenos y malos momentos durante mi paso por el club y mis mejores deseos para el próximo año. Gracias Efore!”, expresó el volante zurdo.

Ahora empiezan a correr diversos rumores sobre su futuro, incluso se especuló con equipos de la Liga de Primera. Pero el destino del ex mundialista con la selección nacional está en España. Según La Estrella de Valparaíso debe volver al Real Oviedo, club que es dueño de su pase y así esperar por su próximo destino.