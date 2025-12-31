Si hubo un equipo que zafó de milagro de no irse al descenso en Liga de Primera, sin lugar a dudas ese fue Everton de Viña del Mar, quien pese a perder sus últimos tres juegos y sin anotar goles, consiguió la permanencia para la temporada 2026.

Mientras sus hinchas estaban furiosos con lo que exhibió el cuadro “ruletero” durante el 2025, desde el Grupo Pachuca tomaron medidas para renovar aires en la institución. La primera de ellas, fue confirmar la continuidad de Javier Torrente como técnico.

La segunda se dio a conocer horas antes de que arranque el 2026, y es la masiva salida de 12 futbolistas que fueron parte del último plantel de Everton, todos con bajos rendimientos y muy criticados por los fanáticos oro y cielo.

Everton confirma salida de 12 futbolistas antes de Año Nuevo

El primero que encabeza la nómina de “cortados” fue el arquero Claudio González, quien jugará la próxima campaña en Deportes Limache. En defensa, salieron Diego García, refuerzo de Cobreloa; Alex Ibacache, que volverá a Belgrano de Córdoba; el juvenil Matías Castro y Raimundo Rebolledo.

En el mediocampo, Everton despidió a Lucas Soto, que vuelve a Colo Colo; Axl Ríos, que sigue en Copiapó; el mexicano Sergio Hernández, el colombiano Enrique Serje y Joan Cruz; más los delanteros Matías Campos López, que llegó a La Calera, y Rodrigo Piñeiro.

“Agradecemos a cada uno por haber defendido con orgullo nuestros colores durante su paso por el club y les deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos”, posteó la institución en sus redes sociales sobre estas salidas.

Así acabaron los ruleteros en 2025

