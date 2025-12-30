Ni las fiestas de fin de año detienen el veloz mercado de pases en el fútbol chileno. Ahí, Santiago Wanderers se puso como meta volver a Primera sí o sí el próximo año, por lo que comienzan el armado del plantel.

Si ya confirmaron a valores como Pedro Navarro en defensa, ahora es turno de buscar al delantero que reemplace a Juan Ignacio Duma. Es ahí donde un viejo conocido de la zona asomó como opción.

Se trata de Pedro Sánchez, delantero que viene de jugar en la Liga de Primera con Ñublense. El ariete se despidió recientemente de los chillanejos, por lo que busca nueva casa futbolística.

El portazo “evertoniano” a Wanderers

Pedro Sánchez fue buscado por Santiago Wanderers para reforzar al equipo en la Primera B 2026. Sin embargo, el jugador nacido e identificado en Everton fue claro en su respuesta y les dio tremendo portazo.

Pedro Sánchez tras anotarle a Everton este año/Photosport

“Wanderers fijó sus ojos en los últimos días en Pedro Sánchez, jugador que terminó contrato con Ñublense. Desde la dirigencia porteña querían contar con el delantero, sin embargo, fue el jugador quien declinó la opción, agradeciendo el interés”, informó el periodista Diego Mora.

Justamente, los comentarios de la noticia aludieron a que Sánchez está totalmente identificado con Everton, archirrival de los caturros. Este año le anotó a los viñamarinos y ofreció disculpas en emotivo momento con Ñublense.

Sánchez viene de decir adiós a los chillanejos, donde anotó dos tantos en 23 partidos por la Liga de Primera. En Everton registra tres pasos, tras debutar en la temporada 2015/16.