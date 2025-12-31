“Nada cerrado”: Colo Colo recibe nuevo aliento para fichar a delantero sensación del fútbol chileno

Colo Colo sigue a la búsqueda de refuerzos para el 2026. Sin competencias internacionales ni un presupuesto como el de años anteriores, el Cacique no tiene margen de error en este mercado de fichajes.

De momento se informó la llegada de Matías Fernández y Joaquín Sosa. Pero todavía se está en la búsqueda del delantero para reemplazar a Salomón Rodríguez. Incluso se espera las salidas de Alan Saldivia y Brayan Cortés para sumar nuevos montos para el presupuesto.

Todo esto por el gran objetivo de este mercado: Daniel Castro. “Popín” ha sido el delantero sensación del fútbol chileno y por lo mismo en Colo Colo piden a gritos su llegada. El tema es el monto que exige Deportes Limache y que complica especialmente a ByN.

¿Qué pasa con Popin Castro?

Limache ya presentó a gran parte de su plantel para el 2026. La llegada de Joaquín Montecinos, Gonzalo Sosa y Jean Meneses prometen un tridente de miedo. Además se recalcó que Daniel Castro no se mueve del “Tomate Mecánico”.

Así quedó en evidencia con la primera oferta de 250 mil dólares que presentó Colo Colo. Propuesta que fue considerada insuficiente. Luego se subió la puntería y hasta se ofrecieron jugadores a préstamo. Pero no se llegó a ningún consenso.

Lo que recalcaron desde la directiva de Limache. Pero no descartaron que una nueva propuesta y por un monto más alto, podría cambiar el futuro del goleador. “Dani está con nosotros. Fue presentado como parte del 2026, pero no hay nada cerrado con ningún club”, aseguró César Villegas a Radio Cooperativa.

“Ahora pensamos en la Supercopa y la llave ante Coquimbo. Esperamos enfocados en dicha llave y en pasar a una posible final ante Católica o Huachipato”, complementó para lo que se viene para Limache para el 2026.

