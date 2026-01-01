Es tendencia:
Colo Colo

“Denigrante”: Histórico de Colo Colo se refiere a la posible llegada de Daniel Popín Castro

El jugador de Deportes Limache es pretendido desde la vereda alba, pero se ha ofrecido poco dinero por él. ¿Se lo llevarán?

Por Jose Arias

El atacante es una opción en Colo Colo.
Nuevo año y se olvida el 2025. Enterrado con cemento y cal, la temporada del Centenario quiere ser superada por una en la que Colo Colo logre volver a estar a la altura de su historia.

Para lograrlo, ya se empiezan a barajar nuevos nombres. No obstante, el dinero escasea en Macul y no hay manera de que se llegue a grandes inversiones. Más aún, pensando que el Cacique no competirá a nivel internacional.

Es decir, el 2026 es el momento de la reestructuración. El punto a favor será, precisamente, que podrán enfocarse en una única competencia y no volveremos a hablar de las múltiples prórrogas con las que Colo Colo pateó para adelante varios encuentros el 2024 y algunos el recién terminado 2025.

Daniel Castro: ¿Del gusto de un referente albo?

Uno de los que más ha sonado en el mercado de fichajes albo es Daniel Castro. Popín viene de hacer tremenda temporada con Deportes Limache, por lo que su nombre suena para el ataque de Colo Colo. Las ofertas desde Macul, no obstante, se han considerado irrisorias.

Leonardo Véliz, ídolo albo, habló con Bolavip y se refirió a los escuálidos ofrecimientos del Cacique por el delantero del cuadro tomatino, asegurando que, quizás, el puntero no es la carta ideal para el cuadro de Macul.

“Colo Colo está en una situación donde. poco menos, se está pidiendo limosna para poder reforzar su plantel. Se está llevando esto muy mal. Aníbal Mosa no se da cuenta, debe asumir otro tipo de gestión”, comenzó disparando el Pollo.

“Es denigrante, por eso que en esta década, la última década, la cantidad de jugadores que llegaron que han fracasado rotundamente. De La Fuente, un lateral izquierdo de Curicó llega a Colo Colo, pasó sin pena ni gloria. Parraguez, Parragol que le puso la prensa también, sin pena ni gloria y así tanto tantos otros”, añadió el experimentado ex jugador.

“Colo Colo se ha transformado en un laboratorio experimental y Popín Castro podría ser un experimento. Tienen que pensar ya en jugadores jóvenes, asumir tiempos de preparación, de formación, pensar en un futuro, independiente de que esté en la medianía de la tabla o no. Y Colo Colo, como es grande, todos le exigen estar dentro de los tres primeros. Eso no ha pasado en el último tiempo”, cerró el otrora crack del Cacique.

Popín fue una de las cartas de gol de Deportes Limache | Photosport

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

