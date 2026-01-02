Colo Colo empieza su pretemporada este sábado 3 de enero. En primera instancia los albos se realizarán los exámenes médicos y físicos para el domingo iniciar de lleno los trabajos y entrenamientos propiamente tal.

El Cacique tiene a Matías Fernández y Joaquín Sosa como refuerzos, en la búsqueda de un centrodelantero, pero hay más novedades internas en el plantel del Cacique…

Según detalló Dale Albo, el entrenador Fernando Ortiz ya tiene definidos los juveniles que pasan a ser parte del primer equipo en la pretemporada: dos arqueros, tres defensas, un volante y un delantero, los que se suman a los ya canteranos Eduardo Villanueva, Francisco Marchant y Leandro Hernández.

Los juveniles de Colo Colo que se suben a la pretemporada

Se trata de Gabriel Maureira (arquero), Santiago Tapia (arquero), Nicolás Suárez (defensa), Víctor Campos (defensa), Bruno Torres (defensa), Rodrigo Catalán (volante) y Yastin Cuevas (delantero). Y hay un tema no menor: Catalán tiene apenas 16 años.

Rodrigo Catalán pasa al primer equipo de Colo Colo con 16 años.

“El nombre que más expectativa genera en Macul es el de Rodrigo Catalán, volante de apenas 16 años que viene de firmar un 2025 sobresaliente en las series menores del club. El mediocampista se ha ganado un lugar como una de las grandes proyecciones del fútbol joven albo”, explica el sitio partidista.

Publicidad

Publicidad

Agregan que “fue capitán de la Sub 16, destacó por su capacidad para llegar al gol y fue elegido figura del equipo en más de una ocasión, consolidándose como uno de los líderes de su categoría pese a su corta edad. Su rendimiento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico del fútbol formativo”.

Eso sí, cabe destacar que Rodrigo Catalán ya tiene algo de experiencia. El año pasado ya registra algunos entrenamientos con el primer equipo de Colo Colo.