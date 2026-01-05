Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La nueva joyita de Colo Colo que tendrá la oportunidad en la pretemporada del primer equipo

La nueva joyita del Cacique tiene chances de poder sumar minutos en los amistosos de la pretemporada de Colo Colo.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
La joyita que Fernando Ortiz quiere pulir.
© Colo ColoLa joyita que Fernando Ortiz quiere pulir.

Se arma Colo Colo. El cuadro popular quiere dejar los fantasmas del Centenario y comenzar el 2026 con las pilas puestas. A favor jugará que el Cacique tendrá, únicamente, competencias locales.

Estos tiempos son, tanto para Colo Colo como para el resto de los equipos chilenos, de idas y venidas. Los equipos se arman, pero los fichajes y las partidas no es lo único que está en mente para Fernando Ortiz.

Resulta que los planteles también se conforman en casa. En este caso, el propio Fernando Ortiz llegó a Macul con el discurso de que utilizaría a los juveniles albos. Algo que empieza a cumplir.

Centenario gris: este es el resumen detallado de lo que pasó este 2025 en Colo Colo

ver también

Centenario gris: este es el resumen detallado de lo que pasó este 2025 en Colo Colo

Crack que hace pretemporada

Como dijo, Fernando Ortiz comienza a darle rienda al uso de los juveniles del plantel de Colo Colo. Fue el caso de, por ejemplo, Matías Moya, quien se incorporó a la pretemporada sin ser considerado, en un principio, por el DT.

Pero, no es el único. Hay un nombre que surge desde un poco más abajo. Se trata de Rodrigo Catalán, volante de 16 años que es capitán en su categoría y que es considerado uno de los grandes proyectos de Colo Colo.

No es algo completamente nuevo para Rodrigo Catalán. El joven volante ya tuvo minutos con el primer equipo del Cacique en 2025, pero en esta oportunidad se piensa que podría sumar en los amistosos de la pretemporada alba.

Publicidad
La pretemporada alba | Photosport

La pretemporada alba | Photosport

¿Quiénes son los juveniles que se entrenan con el primer equipo albo?

Esta temporada habrá varios que tendrán la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Los nombres elegidos por Fernando Ortiz son: Gabriel Maureira (arquero), Santiago Tapia (arquero), Nicolás Suárez (defensa), Víctor Campos (defensa), Bruno Torres (defensa), Rodrigo Catalán (volante) y Yastin Cuevas (delantero).

La exigente pretemporada que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

La exigente pretemporada que prepara Fernando Ortiz en Colo Colo

Lee también
El 'sacrificio' que hace Lucero para jugar en la U
U de Chile

El 'sacrificio' que hace Lucero para jugar en la U

Fortaleza se pone firme con la U de Chile por el Gato Lucero
U de Chile

Fortaleza se pone firme con la U de Chile por el Gato Lucero

Fracasó en Colo Colo y ahora se convierte en refuerzo de Cobreloa
Chile

Fracasó en Colo Colo y ahora se convierte en refuerzo de Cobreloa

Video: el emotivo reencuentro entre Edu Vargas y Charles Aránguiz en la U
U de Chile

Video: el emotivo reencuentro entre Edu Vargas y Charles Aránguiz en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo