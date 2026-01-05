Se arma Colo Colo. El cuadro popular quiere dejar los fantasmas del Centenario y comenzar el 2026 con las pilas puestas. A favor jugará que el Cacique tendrá, únicamente, competencias locales.

Estos tiempos son, tanto para Colo Colo como para el resto de los equipos chilenos, de idas y venidas. Los equipos se arman, pero los fichajes y las partidas no es lo único que está en mente para Fernando Ortiz.

Resulta que los planteles también se conforman en casa. En este caso, el propio Fernando Ortiz llegó a Macul con el discurso de que utilizaría a los juveniles albos. Algo que empieza a cumplir.

ver también Centenario gris: este es el resumen detallado de lo que pasó este 2025 en Colo Colo

Crack que hace pretemporada

Como dijo, Fernando Ortiz comienza a darle rienda al uso de los juveniles del plantel de Colo Colo. Fue el caso de, por ejemplo, Matías Moya, quien se incorporó a la pretemporada sin ser considerado, en un principio, por el DT.

Pero, no es el único. Hay un nombre que surge desde un poco más abajo. Se trata de Rodrigo Catalán, volante de 16 años que es capitán en su categoría y que es considerado uno de los grandes proyectos de Colo Colo.

No es algo completamente nuevo para Rodrigo Catalán. El joven volante ya tuvo minutos con el primer equipo del Cacique en 2025, pero en esta oportunidad se piensa que podría sumar en los amistosos de la pretemporada alba.

Publicidad

Publicidad

La pretemporada alba | Photosport

¿Quiénes son los juveniles que se entrenan con el primer equipo albo?

Esta temporada habrá varios que tendrán la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Los nombres elegidos por Fernando Ortiz son: Gabriel Maureira (arquero), Santiago Tapia (arquero), Nicolás Suárez (defensa), Víctor Campos (defensa), Bruno Torres (defensa), Rodrigo Catalán (volante) y Yastin Cuevas (delantero).