Los hinchas de Colo Colo reciben una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos. Después de un año para el olvido, Salomón Rodríguez se despide del Cacique y deja atrás una campaña que lo instala como uno de los peores refuerzos de los últimos años.

El delantero, que llegara como la gran carta de gol para el centenario, terminó sin rendir como se esperaba y dejando un enorme problema para el Eterno Campeón. Los 1.2 millones de dólares que se invirtieron en su fichaje generaba expectativa en el pueblo albo, pero ni así pudo rendir.

El atacante se va del Estadio Monumental dejando números terribles y que lo instalan a la altura de nombres como Nicolás Blandi o Darío Lezcano. Ahora, lejos del club, tratará de relanzar su carrera y así soñar con una revancha con el Cacique, con el que tiene contrato hasta 2027.

Salomón Rodríguez dice adiós a Colo Colo como uno de los peores refuerzos en años

Colo Colo por fin logra sacar a Salomón Rodríguez de sus filas y así liberarse de un cacho. El delantero parte a su natal Uruguay después de no rendir en el Cacique y deja unos números que lo elevan a la altura de los peores refuerzos de la historia.

Salomón Rodríguez deja Colo Colo siendo un completo desastre dentro y fuera de la cancha. Foto: Photosport.

El atacante cierra, por ahora, su etapa en el Eterno Campeón después de disputar un total de 26 partidos oficiales. De ellos, la mayoría fueron con Jorge Almirón, ya que Fernando Ortiz entendió desde el primer día que no estaba para un equipo grande.

En los 1.101 minutos que estuvo dentro de la cancha, Salomón Rodríguez apenas pudo marcar 3 goles y no tuvo asistencias. Es decir, dejó un pobre rendimiento de 0,12 goles por partido, aunque eso no es lo peor.

ver también ¡Apartados! El plan de Colo Colo con los cuatro cortados para la temporada 2026

Y es que si lo llevamos al monto que se pagó por sus servicios, las cosas son aún más aterradoras para Colo Colo. El sitio Dale Albo realizó el cálculo, el que deja un costo de 400 mil dólares por cada uno de sus goles, lo que equivale a 361.264.000 millones de pesos chilenos.

En el Estadio Monumental ruegan para que esta salida le permita al artillero volver a su mejor versión y así tener chances de una revancha. Su contrato con el club es hasta el 2027, por lo que el año que viene deberá volver a definir su situación.

Salomón Rodríguez le dice adiós a Colo Colo dejando números para el olvido y que lo sepultan como uno de los peores en la historia. El delantero sale a préstamo para tratar de relanzar una carrera que, en Chile, estuvo lejos de ser lo que se esperaba.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Salomón Rodríguez afuera, Colo Colo se prepara para su primer partido del 2026. El próximo jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia por la Serie Río de La Plata.