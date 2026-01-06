Era la noticia que los hinchas esperaban: Salomón Rodríguez deja Colo Colo. El delantero de 25 años, quien llegó a inicios de 2025 al Estadio Monumental, sale del club después de una triste temporada.

Una de las prioridades de Blanco y Negro era buscarle club al jugador que apenas anotó tres goles, solo uno de ellos en la Liga de Primera, durante 2025. Y se logró. Montevideo City Torque será su destino.

Este lunes, el futbolista vivió su último entrenamiento en el Complejo del Sifup. Más tarde, se despidió de sus compañeros y dejó la concentración para comenzar a preparar su nuevo desafío.

Patricio Yáñez lo celebró. “Le pesó la camiseta. Tuvo oportunidades y no las aprovechó. En ningún momento se vio un jugador que evolucionara, que tú dijeras, ‘sabes qué, lleva meses, le costó, pero se adaptó y termina rindiendo’. En ningún caso“, relató a De Puntete.

Salomón Rodríguez ya se despidió de sus compañeros en Colo Colo | Photosport

Pato Yáñez: “Lo de Salomón Rodríguez era deprimente”

“En ningún caso fue un jugador que tuviera un momento donde tú dijeras, ‘va de menos a más, de frentón’. No pasaba nada. Se vio un jugador muy discreto. Le pesaba todo, no era capaz de devolver una pared, era muy triste, de verdad. Deprimente“, agregó el ex Colo Colo.

La salida de Salomón Rodríguez debería quedar lista este miércoles 7 de enero durante la reunión de directorio de Blanco y Negro. Junto al delantero, además se confirmarían las despedidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia.