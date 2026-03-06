Es tendencia:
Colo Colo

El jugador que Patricio Yáñez quiere ver titular en Colo Colo ante Audax: “No sé Ortiz qué más quiere…”

De cara al partido ante los itálicos el comentarista aseguró que Maximiliano Romero debe ser titular en el Cacique. “Por funcionamiento, rendimiento y respuesta”, declaró el Pato.

Por Patricio Echagüe

El Cacique enfrentará a Audax muy necesitado del triunfo.
Colo Colo tiene que saber levantarse de la dura derrota ante Universidad de Chile del pasado fin de semana. Para eso será clave el lograr una victoria este sábado ante Audax Italiano, en un partido que puede marcar mucho del futuro de Fernando Ortiz en el club.

Esto lo decimos porque el poco crédito que tenía el argentino en el Cacique lo despilfarró en una pésima presentación en el Superclásico. Por lo mismo el margen se agota y los resultados positivos ya son casi una obligación.

Pensando en el partido que se viene ante los itálicos uno que alzó la voz fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que hay un jugador que sí o sí debe ser titular en el Bicentenario de La Florida.

Yáñez quiere a Romero titular en Colo Colo

El ex delantero aseguró que “el doble 9 ya no da en Colo Colo. No sé qué más quiere experimentar Fernando Ortiz. Los laterales tienen muy poca profundidad, no llegan con la claridad ni el pase final ni el centro para permitir esto”.

Tiene que ir con un solo delantero, tiene que ir con Maximiliano Romero y chao. Debe ser titular por funcionamiento, rendimiento y respuesta. Ha estado fuera de puesto, nomás”, agregó.

Maximiliano Romero lleva dos goles en sus primeros partidos de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar Yáñez afirmó que “creo que Romero se asocia mejor que Javier Correa, tiene más movilidad, reacción y salida. Tienen que ver con el funcionamiento (…) Objetivamente, Maxi Romero puede ser más efectivo”.

¿Cuándo juega Colo Colo ante Audax Italiano?

Albos y audinos se verán las caras este sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera y contará con Héctor Jona como árbitro principal.

En síntesis

  • Patricio Yáñez solicitó la titularidad de Maximiliano Romero en el esquema de Colo Colo.
  • El equipo dirigido por Fernando Ortiz enfrentará a Audax Italiano este sábado en el Bicentenario La Florida.
  • Los albos buscan recuperarse tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile el pasado fin de semana.
