Aún duele la derrota ante U de Chile, por lo que en Colo Colo llaman a dar vuelta la página rápidamente para volver al triunfo. Es ahí donde surgen nuevos liderazgos en momentos de cuestionamientos a los referentes.

Al respecto, Joaquín Sosa tomó la palabra en el Estadio Monumental. El defensa uruguayo golpeó la mesa y habló de su rol tanto en la cancha como en el camarín de los albos.

“Para mí y a nadie le gusta perder un clásico, pero son momentos que hay que pasar. Hay que pasar la página porque tenemos un partido importantísimo. Al otro día la cabeza te da mil vueltas, pero hay que pensar en el próximo partido”, partió diciendo.

Sosa emerge en el camarín de Colo Colo

Joaquín Sosa explicó cómo se maneja la interna de los referentes en Colo Colo. El defensa dijo que por su personalidad le es natural apoyar al equipo con su voz de mando.

Sosa es titular fijo en la defensa alba /Photosport

“Siempre soy así, de chico me gusta vivir así los partidos, con intensidad. Como juego en una posición que ve todo el campo de frente, estás siempre mejor para hablar”, reveló.

Siguiendo con su experiencia en cuanto a nombre en un camarín y en la cancha, el charrúa contó que “si uno está mal parado, yo veo el campo desde atrás y tengo que gritar”.

“Es una voz de mando, hay que hablar más, pero yo desde chico tengo carácter. No me gusta perder nada… Yo entreno día a día para mejorar, ganar todos los fines de semana. No había visto sí habían dicho algo, pero agradecido por la gente que siempre está acá apoyando”, cerró.