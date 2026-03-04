Últimamente, Colo Colo y River Plate han estado muy ligados: jugaron dos veces en la Copa Libertadores y sellaron un negocio que le reportó varios millones de dólares a las arcas de Blanco y Negro: el traspaso de Pablo Solari, delantero que luego de su paso por el Monumental de Núñez saltó al Spartak Moscú de Rusia.

Por estas horas, la Banda Sangre presentó a Eduardo Coudet como su nuevo director técnico. El reemplazante de Marcelo Gallardo le agradeció a su antecesor por un diálogo que tuvieron. “Sus palabras me hicieron muy bien”, confesó el Chacho, quien dejó su cargo en el Alavés de España para volver a Argentina.

“Es un técnico que nos puede devolver a lo que queremos todos los hinchas de River: que no importa con quién está en frente, salga a tratar de ganar los partidos y tener esa impronta que ha tenido y últimamente hemos perdido. Tiene todo nuestro apoyo”, manifestó el uruguayo Enzo Francescoli, símbolo del club y responsable de los fichajes.

]Eduardo Coudet fue presentado oficialmente como DT de River. (Foto: River).

El Chacho se tomó todo con humor. “No he dormido desde ayer. Esta cara no mejorará mucho durmiendo, pero queda trabajo por delante en este lindo camino juntos con mucha ilusión”, reveló Coudet, quien también confirmó a su staff técnico.

Dentro de su grupo de colaboradores más cercano figura Octavio Manera, quien fue preparador físico de Pablo Guede en el Cacique. Aunque lo acompaña desde Racing Club. Estuvo con Coudet en Racing Club, Inter de Porto Alegre, Celta de Vigo, Atlético Mineiro y el cuadro de Mendizorrotza en el fútbol español.

Octavio Manera, Pablo Guede y Gustavo Grondona protestan una decisión arbitral. (Paul Plaza/Photosport).

También está Claudio Fernández como analista. Y la incorporación de Damián Musto, quien tomó el lugar de un ex DT de Coquimbo Unido en el staff de Coudet. Otro que fue ratificado por el entrenador fue el preparador de arqueros, Marcelo Barovero, quien continuará en el club.

El ex Colo Colo Octavio Manera llega a River Plate con Coudet

Octavio Manera trabajó en Colo Colo desde julio de 2016 hasta junio de 2017 y ahora, afina detalles para comenzar su labor en River Plate. Un desafío que tiene muy expectante a Eduardo Coudet. “El crecimiento del club, más allá de lo que uno conocía, es tremendo”, manifestó el Chacho.

“Siguen construyendo un camino para ser, por lo menos de infraestructura, mejor todavía. Es como que hubiese estado en Argentina, no dejo de ver el fútbol argentino, todos los partidos. Duermo bastante tarde y un poco menos porque los horarios así lo presentan”, expuso Coudet.

Eduardo Coudet en el Deportivo Alavés, su último club antes de ser DT de River. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Tiene razón: en verano, hay cinco horas de diferencia entre Argentina y España. Y en invierno, cuatro. “Pero eso también te hace sentirte más cerca y acompañar el torneo de acá cada fin de semana. Sé lo que conlleva este lugar, hay que ganar campeonatos, no necesito esquivar ninguna responsabilidad. Estar acá es así”, sentenció.

Marcelo Escudero dirigió al equipo en el empate frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que el debut de Coudet será el 12 de marzo como visitante de Huracán a contar de las 21:30 horas en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Así va River Plate en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

River Plate suma 11 puntos en ocho partidos y así está en la tabla de la Liga Profesional de Argentina en la primera fase.

