Colo Colo puede tener una de las salidas más dolorosas del último tiempo. Lucas Cepeda por fin tiene la oportunidad de dar su esperado salto al extranjero y puede haber novedades en las próximas horas.

Luego de quedar al margen de la derrota del Cacique con Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, se conoció que había una propuesta muy cerca de llegar al Estadio Monumental. De inmediato en Blanco y Negro se reunieron con el jugador para conocer mayores detalles por una movida que ha sido más rápido de lo pensado.

Lo que comenzó como un rumor la mañana de este lunes está siendo prácticamente un hecho este martes. Y es que el club ya tomó cartas en el asunto, con fecha puesta para el inminente adiós de su gran figura.

Colo Colo fija la fecha en la que se definirá el futuro de Lucas Cepeda

En Colo Colo ya comienzan a moverse para lo que será la negociación por Lucas Cepeda. En el Cacique tienen claro que el extremo quiere salir y parece que por fin llegó un interesado a pagar lo que corresponde.

Lucas Cepeda prepara su salida de Colo Colo en las próximas horas. Foto: Photosport.

Con rumores entre Elche y Deportivo Alavés de España, el atacante alista los últimos detalles para dar el salto a Europa. Esto, siempre y cuando la dirigencia dé el visto bueno, algo para lo que ya hay una fecha.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM este martes que “la oferta ya llegó al Monumental, puede dejar Colo Colo el jueves. Habrá reunión de directorio donde se va a revisar la oferta y aprobar o votar para decidir“.

Esto deja claro que puede ser esta misma semana que se dé la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo. Eso sí, aún con el misterio de cuál de los dos elencos españoles es el que hizo la propuesta formal, aunque con todo apuntando a Elche.

El reportero albo no se quedó ahí y avisó que Lucas Cepeda “deja el Monumental, es un hecho“. Las cifras se desconocen por ahora, pero Edson Figueroa remarcó que “me parece que el monto está cercano a los 4 millones de dólares“.

La situación dejaría al Eterno Campeón sin una pieza clave para el 2026, lo que obligaría a salir otra vez al mercado de fichajes. Aunque solo compitiendo a nivel local y ante los problemas económicos que hay, podrían también apostar a su cantera.

Colo Colo definirá este jueves la salida de Lucas Cepeda al extranjero. El Cacique le dirá adiós a un jugador que ha sido fundamental en los últimos años y que pide a gritos que lo dejen partir para potenciar su carrera.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda comienza a despedirse de Colo Colo, donde ha logrado disputar 72 partidos oficiales en total hasta ahora. En ellos ha anotado 15 goles, ha aportado con 8 asistencias y alcanza los 5.173 minutos dentro del terreno de juego.

