El mercado de fichajes parece que por fin le dará el regalo que Lucas Cepeda lleva tanto tiempo esperando, pues el Elche de España está muy cerca de materializar su contratación. De hecho, este mismo jueves 22 de enero habrá una reunión de directorio en Blanco y Negro.

Uno de los temas a tratar por la cúpula de la concesionaria que controla a Colo Colo será la opción del traspaso de Cepeda. En la prensa ilicitana dan prácticamente por sentado que el zurdo jugador surgido en las inferiores de Santiago Wanderers será refuerzo al plantel dirigido por Eder Sarabia.

De hecho, el medio Alicante Plaza reportó que el director técnico ya se puso en contacto con el seleccionado chileno. “El Elche reconoce el interés que adelantó la prensa en Chile y que el técnico ya habló con el futbolista”, reza el citado medio en la nota firmada por el periodista Óscar Manteca.

Manuel Pellegrini saluda a Eder Sarabia, inminente nuevo DT de Cepeda en el Elche de España. (Clive Brunskill/Getty Images).

Es decir, Sarabia ya tuvo su primer diálogo con Cepeda. Una señal inequívoca de que el acuerdo entre clubes está cerca de darse. Hay varios factores que tienen al cuadro ilicitano entusiasmado con Cepeda. “Su polivalencia, toda vez que es un zurdo que se desevuelve por ambas bandas, su juventud y la calidad de internacional absoluto”, marcó el citado medio.

Mauricio Isla lleva en andas a Lucas Cepeda. El Huaso se fue y el zurdo, casi. (Diego Martin/Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también “Interesa mucho”: Barticciotto filtra el tapado que busca Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Mercado: Lucas Cepeda podría ser el tercer chileno del Elche en España

En caso de que Lucas Cepeda recale en el Elche durante este mercado de fichajes, el oriundo de Placilla sería el tercer chileno en defender aquel club. Coincidiría en el plantel con el portero argentino nacionalizado chileno Matías Dituro, ex Universidad Católica, Celta de Vigo y Fatih Karagumruk de Turquía.

Matías Dituro festeja un gol del Elche ante Levante. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Otro chileno que vistió la camiseta albiverde fue Enzo Roco, zaguero central que hoy en día está en condición de agente libre. Por lo pronto, sólo trámites formales parecen frenar la llegada de Cepeda al Elche, club que tiene de propietario a uno de los cuatro dueños de O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

Enzo Roco ante el argentino Chimy Ávila en 2022. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Sí, el poderoso empresario argentino Christian Bragarnik, quien todavía tiene tiempo para resolver algunos asuntos en el Elche: el 2 de febrero queda cerrada la ventana de traspasos. Por lo pronto, Cepeda sigue concentrado con Colo Colo, aunque no jugó ante Alianza Lima y se espera que tampoco vea acción frente a Peñarol en la Serie Río de La Plata.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche: “Irrumpe con fuerza”

Así va el Elche en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

Después de transcurrido más de la mitad del certamen, el Elche está en puestos de arriba en la tabla de La Liga en la primera división española.