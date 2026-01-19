Es tendencia:
Colo Colo

Competencia para el Alavés: Otro club de España entra a la pelea por Lucas Cepeda

Crece el interés en el Viejo Continente. DaleAlbo reveló que el Alavés no es el único club hispano tras los pasos del porteño.

Por Alfonso Zúñiga

Ya son dos los equipos españoles interesados en Lucas Cepeda.
Desde hace unas semanas, se dio a conocer que hay un equipo español que tiene interés en pagar a Colo Colo lo que pide por el delantero Lucas Cepeda, quien estaría viviendo sus últimos días como jugador del Cacique.

El medio partidario DaleAlbo reveló que si bien “hay varios clubes que están muy interesados en el delantero de 23 años, incluso fuera de España“, la realidad es que el Deportivo Alavés es quien pica en delantera por su fichaje.

Sin embargo, el mismo portal que sigue la actualidad de Colo Colo sorprendió a todos al dar a conocer la existencia de un segundo equipo hispano con altísimo interés en contratar a Cepeda, y que ya tiene en sus filas a un futbolista chileno.

No era solo un problema de salud: revelan que Lucas Cepeda está a un paso de dejar Colo Colo

El otro club español que quiere firmar a Lucas Cepeda

“Su futuro vive horas vitales y ya hay algunas pistas de su eventual destino“, indicó la publicación, quien agrega que “de acuerdo a lo que pudo averiguar nuestro medio, es el Elche el equipo que está interesado en contar con sus servicios“.

En esa línea, DaleAlbo agrega que “el cuadro de la primera división de España busca darle un revulsivo a su delantera y, así, dar un zarpazo en la tabla de posiciones que lo ubica en el undécimo lugar en la Liga con 23 puntos, a diez de puestos de Conference League, pero a cuatro del descenso”.

Es más, el medio adelanta que “Eder Sarabia es el técnico del cuadro español que, según los últimos partidos, juega con un 3-5-2, ocupando laterales volantes, puesto que puede serle útil a Lucas Cepeda según sus características”.

Los números del delantero en 2025

En la última temporada, entre Liga de Primera, Copa Chile y Libertadores, Lucas Cepeda disputó un total de 3.404 minutos en 38 encuentros, donde registró siete goles y cuatro asistencias, además de recibir cinco tarjetas amarillas.

¿Cuándo juega el Cacique?

El último cotejo que disputará Colo Colo en la Serie Río de La Plata será este miércoles 21 de enero, cuando visite a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 21:00 horas.

