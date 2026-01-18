Colo Colo juega su segundo duelo amistoso en la Serie Río de La Plata y los hinchas albos rápidamente se alertaron al ver la formación del equipo. Es que fuera de la titularidad y de la banca, Lucas Cepeda encendió las alarmas.

Conocido es el interés desde Europa por llevarse al jugador que en los últimos mercados ha estado cerca de partir. Es más, recientemente tuvo una polémica con Nicolás Peric al filtrar su molestia por no irse al extranjero.

Bajo ese contexto, una ola de rumores sacudió al jugador formado en Wanderers iniciado el partido ante los peruanos. Pero lo cierto es que una curiosa razón lo sacó del partido amistoso, según reportó la transmisión oficial.

¿Qué pasó con Lucas Cepeda?

Pese a los rumores de que está a disgusto por no partir tras ofertas desde Europa, la razón que sacó a Lucas Cepeda del partido de Colo Colo fue por temas de salud. La decisión se tomó horas antes del duelo contra Alianza Lima.

Cepeda sigue sonando en el extranjero /Photosport

“Cepeda está con problemas estomacales”, reportó Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile que cubre a Colo Colo. Pero las dudas de los hinchas albos siguieron y el propio comunicador volvió a la carga.

Ante la consulta de si hay ofertas desde Europa por el pase del zurdo, Brandt aclaró que “por ahora no, pero existe la posibilidad de que llegue una”. Eso ha sido noticia en las últimas jornadas, donde se espera que vuelvan a la carga por el jugador.

Por ahora, Francisco Marchant ocupó su lugar como puntero en la ofensiva alba, pensando también en que en la Liga de Primera debe sumar minutaje Sub 21. En cuanto a Lucas Cepeda, se espera pueda jugar el próximo amistoso ante Peñarol, este miércoles 21 de enero.