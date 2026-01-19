La historia de Lucas Cepeda como jugador de Colo Colo está muy cerca de terminar en el mercado de fichajes, lo que puede quedar definido en las próximas horas con una oferta desde España.

Es el Elche el club que quiere llevarse al formado en Santiago Wanderers, algo que ha tenido mucho movimiento en la dirigencia de Blanco y Negro en la pretemporada en Uruguay.

En ese sentido, según información de ESPN Chile, la concesionaria citó a una reunión extraordinaria de directorio, que debe votar la oferta en concreto por Cepeda.

Por lo mismo, el duelo de este miércoles ante Peñarol puede ser la despedida de Cepeda de Colo Colo, por lo que la decisión es buscar una puerta de salida para el jugador.

Lucas Cepeda se puede despedir ante Peñarol de Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

La oferta por Lucas Cepeda

Fue el periodista Christopher Brandt quien entregó detalles de lo que viene en Colo Colo, donde confirma que ya tienen una oferta por Lucas Cepeda sobre la mesa para el fútbol de España.

“Se ha citado a reunión de directorio extraordinario de Blanco y Negro para el jueves a las 17 horas, el tema es Lucas Cepeda. sabemos que tiene muchas ganas de irse, no estuvo en el partido contra Alianza Lima, donde la información oficial habla de problemas estomacales, lo vimos y dijo que estaba con malestar. No estuvo tampoco en el entrenamiento de hoy”, explicó..

“Blanco y Negro tiene una oferta desde futbol español por Lucas Cepeda y será tratada el jueves, hay que ver qué condiciones son y si la directiva la acepta”, explica.

En ese sentido, asegura que, a priori, es una cifra menor a los 4 millones de dólares que es la cláusula y la idea es un porcentaje: “Es el directorio quien debe definir, está mas cerca de irse que de quedarse”.

