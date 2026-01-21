Colo Colo presenta novedades dentro y fuera de la cancha. Este miércoles disputa su último partido por la Serie Río de La Plata ante Peñarol. Pero a su vez, se mete de lleno en el mercado de fichajes ante la eventual salida de Lucas Cepeda.

La oferta -según indican desde ByN- llegará en las próximas horas y este jueves se reunirán para darle el visto bueno Cepeda. Pero con la partida del delantero existe la opción de sumar un arquero, un volante mixto y hasta un tercer refuerzo.

Así lo adelantó Marcelo Pablo Barticciotto en el programa ESPN F90. “Cepeda está más afuera que adentro. Se confirmará el jueves su salida y se buscará la llegada de un portero y el reemplazante de Cepeda. Tengo información”, partió diciendo el campeón con Colo Colo en 1991. Es así como minutos más tarde reveló el nombre del jugador que gusta en el Cacique.

En el arco se mencionó a Ignacio González y Sebastián Pérez, pero ambos tienen contrato. La opción de Matías Dituro sería descartada por el alto costo. Al igual que Víctor Dávila que también asomó en las últimas horas. Pero luego se mencionó un tercer puesto a reforzar.

Esteban Matus aparece en la carpeta de ByN según Barticciotto

“A mí me dijeron que es muy difícil que el extremo sea extranjero. No se descarta traer otro volante. Quieren cumplirle los requerimientos al técnico. Hay un nombre que interesa mucho: Esteban Matus. Es un jugador que gusta mucho. Podría haber novedades”, destacó Barti.

¿Esteban Matus a Colo Colo?

El sondeo de Colo Colo a Esteban Matus sorprendió en las últimas horas. En especial por su reciente pasado donde estuvo a detalles de jugar en la U.

El futbolista de Audax Italiano fue uno de los más destacados en 2025. Inclusive sumó nominaciones a la selección chilena. Rendimiento que también lo tuvo en la órbita de Universidad de Chile. Si a mitad de año hasta se hizo los chequeos médicos para sumarse al equipo que por ese entonces dirigía Gustavo Álvarez.

Matus ahora suena como posible refuerzo en Colo Colo

Sin embargo, la no salida de Matías Sepúlveda -y la no llegada de Eduardo Vargas en dicho mercado- rompieron las relaciones entre Audax y la U. Por lo que finalmente el jugador se quedó en el elenco de La Florida. La disputa llegó hasta tribunales por el daño que sufrió el jugador.

El tema ahora es saber si Colo Colo podrá convencer al jugador ya el tiempo avanza y el jugador de 23 en este 2026 disputará la Copa Sudamericana ante Cobresal.

