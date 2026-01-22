Lucas Cepeda podría salir de Colo Colo muy pronto. Una situación que haría entrar dinero fresco al club, pero la cifra no termina de cuadrar a Luka Tudor.

Los Albos no pasan por un buen momento financiero y el jugador habría manifestado su intención de partir. Es así como apareció el Elche de España interesado en sus servicios y al parecer, en Macul no le pondrían trabas para salir esta vez.

La sospecha de Luka Tudor

Lucas Cepeda es una de las grandes apariciones que ha tenido el fútbol chileno en los últimos años y si bien se especuló que podría ser una venta millonaria, el precio del traspaso sería alrededor de 3 millones de dólares. Una cifra menor a la esperada.

A quien no le gustó para nada este monto fue a Luka Tudor. El comentarista del programa Marca Personal en Radio La Clave, incluso deslizó que podría haber algo más allá para que Colo Colo acepte este valor por su jugador más desequilibrante.

“De verdad, yo no creo que sean 3 millones de dólares. No puede ser, no puedes regalar a un jugador así, no lo puedes regalar. Yo creo que ahí hay otro tipo de negociaciones“, indicó Tudor.

Cepeda llegó a Colo Colo desde Santiago Wanderers. Imagen: Photosport

Lucas Cepeda arribó a Colo Colo en el 2024 y luego de un comienzo difícil, terminó consagrándose como figura en los Albos. En dos años jugó 72 partidos, anotó 15 goles y entregó 8 asistencias. Además, fue campeón de la Liga de Primera y de la Supercopa.

“No me gusta, no me parece. Me gustaría que la negociación se abriera y se dieran a conocer más detalles“, cerró Luka Tudor, quien se puso en modo Bombo Fica. Cepeda a los 23 años podría saltar a La Liga de España, donde Elche marcha en el 8° lugar con opciones de ir a una competición europea.