Después de no haber cumplido el objetivo que tenía en 2025, Fernando Ortiz está obligado a demostrar que puede ser parte de Colo Colo. El técnico no ha conseguido los resultados esperados y este fin de semana tuvo un debut para el olvido en la Liga de Primera que podría costarle el puesto.

La derrota por 3 a 1 ante Deportes Limache ha vuelto a instalar las dudas en el Tano, quien se quedó a pesar de que tenía una cláusula para salir por no clasificar a una copa internacional. Ahora, sin sumar de a tres, en Blanco y Negro vuelven a cuestionar su desempeño, al punto de que ya hay un plan B.

Luego de dirigir 10 partidos oficiales consiguiendo 4 triunfos, 1 empate y 5 derrotas, en la dirigencia alba pierden la paciencia. Tanto, que hay un nombre para reemplazarlo y otro planchando el buzo para asumir de forma interina.

Colo Colo ya tiene un plan B para sacar a Fernando Ortiz

El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo comienza a estar en duda luego de lo ocurrido con Deportes Limache. El técnico del Cacique sigue sin convencer y en la dirigencia ya empiezan a buscarle un reemplazante.

En Colo Colo ya le buscan un reemplazante a Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

En la última edición de DaleAlbo AM el periodista Edson Figueroa contó lo que pasó en la interna de Blanco y Negro tras el papelón con los Tomateros. “Hay directores que quedaron muy preocupados. Muy. Conversaron si seguir con el DT o no y hay dudas, muchas dudas con Fernando Ortiz. Muchas“.

El reportero albo no se quedó ahí y destapó que hay uno listo para tomar su lugar. “Tienen un plan B en caso de que esto se sostenga de mala manera, han pensado en Tito Tapia como alternativa en caso de que venga lo peor. Lo han pensado, es una realidad, han conversado internamente“.

“Hoy tienen muchas dudas respecto a lo que pueda pasar con el futuro del entrenador. Internamente alguno también ha hecho el comentario de que hay responsabilidad dirigencial en la tardanza por refuerzos, ha sido tema“, complementó

El periodista no se quedó ahí y enfatizó en que tiene “muchas dudas de lo que pasará con el futuro de Ortiz“. Aunque sí descaró, por ahora, una posible cama. “No tengo la sensación de que este plantel no sea cercano al técnico“.

Finalmente, avisó que más allá de que no sacarán al Tano de la banca ahora, sí el pobre rendimiento ya ha dejado el tema en la mesa. “Hoy no, pero hay directores que ya duda. Dejó muchas dudas el otro día“.

Fernando Ortiz tendrá que demostrar que puede seguir siendo el técnico de Colo Colo. El Cacique no tiene margen de error esta temporada y no puede dejar puntos en el camino por sostener un proceso que desde el año pasado viene mal.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz se jugará su continuidad en Colo Colo en la segunda fecha de la Liga de Primera. El Cacique recibe a Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

