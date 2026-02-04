Colo Colo atraviesa una semana complicada tras su pésimo debut en la Liga de Primera 2026. La derrota por 3-1 ante Limache caló hondo en el Cacique, poniendo incluso en duda la continuidad de Fernando Ortiz con apenas una fecha de torneo jugada.

Por lo mismo el próximo partido ante Everton perece ser clave para el DT argentino. Un triunfo podría darle algo de vida, pero una derrota bien podría marcar el punto final de su ciclo en el Popular.

Si se da este segundo escenario en el Monumental ya están evaluando los caminos a tomar. Habrá que buscar un reemplazante, algo que ya se estaría adelantando en caso de que sea necesario.

Colo Colo ya piensa en un reemplazo para Ortiz

Rodrigo Hernández, periodista de ADN Radio, informó en el programa de Los Tenores que “lo malo de Colo Colo en términos de la convivencia, de los rumores y de lo que se comenta en los pasillos del Monumental, es que obviamente la dirigencia tiene un plan B”.

“Es algo lógico y razonable. Debe tener un escenario semi construido sobre lo que podría pasar si en las próximas dos fechas la cosa no mejora”, agregó.

Héctor Tapia podría ser el reemplazante de Fernando Ortiz en el Cacique. | Foto: Colo Colo.

En ese sentido, el periodista aseguró que “esto podría decantar antes del Superclásico con la U si es que va mal. Como esto es fútbol, puede ganarle 4-0 a Everton y con eso Ortiz suma bonos, pero si no ocurre ante un equipo que está llamado a pelear el descenso…”

“Lo que quiero decir es que el nombre de Héctor Tapia toma fuerza en los pasillos del Estadio Monumental. Es como alternativa y está a la mano”, concluyó.

Cabe recordar que Héctor Tapia es actualmente el jefe del fútbol joven del Cacique, labor en la que está a cargo de toda la estructura de las divisiones inferiores albas. En el pasado ya dirigió en dos oportunidades al Cacique (2013-2015 y 2018).

