Colo Colo no lo ha pasado nada de bien en la temporada 2025 y ya comienza a pensar en lo que será el próximo año. El Cacique pelea por entrar a una copa internacional para tener más competencia y así armar el plantel, el que puede tener a varios de los juveniles que están a préstamo.

El Eterno Campeón tiene un total de 24 jugadores cedidos a distintos clubes que deben regresar al Estadio Monumental en 2026. Y si bien todavía no está claro si Fernando Ortiz seguirá en la banca (debe clasificar a un torneo continental para ello), lo cierto es que ya comienzan a definir quiénes serán los elegidos para volver a la Ruca.

En las últimas horas se conoció la estrategia que utilizará el Cacique para llamar a sus figuras de vuelta a casa. Esta tendrá no sólo al DT del primer equipo involucrado, sino que también al jefe de las inferiores.

La fórmula de Colo Colo para definir qué jugadores jóvenes volverán de sus préstamos

Colo Colo no va a perder tiempo y ya comienza a armar lo que será el plantel para la temporada 2026. El Cacique no quiere repetir errores del pasado y hace todo lo posible por darle mayor protagonismo a su cantera.

Fernando Ortiz será uno de los hombres que decida qué jugadores jóvenes a préstamo volverán a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz llegó con una idea clara respecto a los canteranos, a los que le ha ido dando espacio poco a poco en el primer equipo. Ahora, con varios a préstamo en otros clubes, el DT toma medidas de la mano de un hombre clave.

Según reveló el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, en Colo Colo irán a buscar a sus talentos juveniles entre el técnico y el jefe de las inferiores. “Dentro de la información que manejo, de los jugadores jóvenes a préstamo, la decisión la va a tomar el Tano Ortiz en conjunto con Héctor Tapia“.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que tanto el DT como el hombre al mando de las juveniles tendrán la última palabra sobre los retornos. “Van a tener conversaciones respecto a qué jugador va a volver o no, si se van a quedar o no. Eso no es menor“.

La lista de figuras no deja de ser menor, ya que más allá de nombres como Brayan Cortés o Cristián Zavala, hay juveniles que han sabido destacar. Casos como el del portero Julio Fierro en Deportes Copiapó y Lucas Soto en Everton son algunos que siguen muy de cerca en el Estadio Monumental.

Colo Colo quiere potenciarse para la temporada 2026 de la mano de su cantera después de años de refuerzos que no han estado a la altura. Con un gran vacío económico por el castigo de Conmebol, el Cacique apuesta por sus inferiores para encontrar soluciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras define a los juveniles que volverán de sus préstamos, Colo Colo lucha por terminar la temporada de la mejor manera posible. Este lunes 27 de octubre a partir de las 18:00 horas el Cacique recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

