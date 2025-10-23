Colo Colo ya comienza a planificar lo que será la temporada 2026. Pese a que todavía falta para cerrar el año, donde aún resta abrochar la clasificación a una copa internacional, ya comienzan a rondar nombres por el Monumental en materia de fichajes.

Uno de los que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas fue el del arquero Gabriel Arias, quien en diciembre termina su contrato con Racing luego de haber perdido el puesto con Facundo Cambeses.

Pese a esto, el nombre del nacido en Neuquén gusta bastante, sobre todo por su experiencia atajando en un grande del fútbol argentino como la Academia, donde incluso fue pilar en el título de la Copa Sudamericana 2024.

Arias recibe importante bendición para llegar a Colo Colo

Uno que opinó sobre esta posibilidad de mercado fue Gustavo De Luca, quien en charla con el sitio BolaVip Chile aseguró que “es un buen nombre. Hizo buena campaña en Racing, pero ahora, lamentablemente para él, apareció un arquero como (Facundo) Cambeses. En poco tiempo ya lo llamaron a la Selección y ayer contra Flamnengo demostró ser un arquerazo”.

Gabriel Arias suena en Colo Colo tras haber perdido el puesto en Racing. | Foto: Photosport.

“Así que la verdad que parece que no tiene chances de seguir atajando en Racing estando Cambeses. Por la edad que tiene, todo, sería un buen refuerzo para Colo Colo”, agregó.

En ese sentido, De Luca sostuvo que “era uno de los mejores arqueros, para mí, de los que había en Argentina. Es un jugador de equipo grande. Además, Airas tuvo la posibilidad de atajar en la selección chilena también, así que creo que no le pesaría la camiseta de Colo Colo en este caso”.

Los números de Gabriel Arias en Racing

En esta temporada 2025 Arias ha jugando Racing un total de 31 partidos, siendo 19 por el torneo argentino, ocho por la Copa Libertadores, dos por Copa Argentina y dos por la Recopa Sudamericana. Ha recibido 31 goles y entregado en 14 encuentros su portería imbatida.