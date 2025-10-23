Critican sin asco al fichaje de lujo que tiene en la mira Colo Colo para 2026: “Problemas…”

Colo Colo de a poco empieza a dejar en el olvido el nefasto 2025, año de su centenario en el que se irá con las manos vacías y sin ningún título.

Los albos tiene un diminuto objetivo para el cierre de la Liga de Primera y es al menos lograr un cupo en la Copa Sudamericana 2026, a la que ahora no están clasificando.

Tan mal le ha ido al Cacique que en Blanco y Negro ya están pensando en los fichajes para el año que viene, donde tienen a un jugador de lujo en la mira.

Exponen el punto débil del fichaje que apunta a Colo Colo

El refuerzo que tiene en la mira Colo Colo para el próximo año es el ex seleccionado chileno Gabriel Arias, quien perdió el puesto y no es titular en Racing Club.

El argentino-chileno todavía no llega al Monumental y ya recibe su primera critica, porque el ex preparador de arquero del Cacique, Julio Rodríguez, cuestionó sus condiciones.

“Depende de cómo quiera jugar el técnico. Si el técnico quiere jugar como Guardiola, va a tener problemas con él. Pero si el técnico es más defensivo y no necesita que Arias salga más de su arco, creo que Arias es un buen arquero para Colo Colo”, dijo el formador de Claudio Bravo a Bolavip.

Gabriel Arias suena fuerte en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Luego, no se guardó nada: “todos sabemos que no es un hombre que juegue bien con los pies, que no juega muy fuera de su arco, son dos cosas diferentes. No creo que tampoco sea muy preciso pasando el balón al jugador, más que nada él se dedica a atajar”.

Sin embargo, Julio Rodríguez para finalizar bajó un poco sus palabras y encontró algo positivo para Gabriel Arias.

“Igual es un buen arquero para cualquier equipo de acá de Chile, porque acá todavía no llega tanto la modernidad de que el arquero tiene la obligación de salir jugando, por ejemplo, y no perder el balón, pasar el balón entre líneas, buscar el jugador que está libre, varias cosas que acá no se toman en cuenta cuando el arquero tiene el balón”, remató.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.