Universidad de Chile dio vuelta la página de la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2025, donde empató por un marcador de 2-2 frente a Lanús en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, ahora se enfocan en el Clásico Universitario, donde visitan el domingo a Universidad Católica por primera vez en el nuevo estadio Claro Arena, como parte de la Liga de Primera 2025.

Pero los azules tendrán una importantísima baja para este choque, ya que no podrán contar con Charles Aránguiz, quien fue expulsado contra Palestino y tiene una fecha de castigo por pagar.

En ese sentido, fue Marcelo Díaz quien reveló la sensación que tienen en la interna de la U por no poder contar con Aránguiz, algo que lamentan al asegura que es el mejor jugador de los azules.

Charles Aránguiz marcó el gol del empate ante Lanús por la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Marcelo Díaz de Charles Aránguiz?

Fue en la conferencia de capitanes organizada por la ANFP, en el estadio Claro Arena, que Marcelo Díaz se refirió a la gran falta que les hará Charles Aránguiz en el Clásico Universitario.

“Charles, yo por lo menos, es hablar de amor absoluto, lo manifiesto así y esperemos que este domingo no nos haga falta pero nos va a faltar”, explicó en una primera instancia.

En ese sentido, el capitán de los azules dejó en claro por qué es tan relevante el volante en el juego de la U, donde esperan poder reemplazarlo de la mejor forma, aunque cueste.

“Es nuestro emblema, nuestro mejor jugador, es el que viene manteniendo la mejor forma, siendo trascendental en el equipo, así que lo vamos a extrañar pero esperemos que no sea el caso. Los que les toque jugar, espero que lo hagan de la mejor forma posible, que lo suplan de buena forma para que no se sienta”, detalló.

