Charles Aránguiz una vez más se transformó en el gran héroe de la U de Chile. La noche de este jueves el Príncipe le dio un agónico empate al Bulla ante Lanús en la semifinal de ida de Copa Sudamericana, lo que los mantiene con vida de cara a la definición.

El volante fue titular, disputó todo el encuentro y aportó con un gol desde el punto penal cuando se jugaban los descuentos. Como ha sido la tónica, no falló desde los 12 pasos y le dio una enorme alegría no sólo a los hinchas, sino que también a su gran socio: Marcelo Díaz.

Carepato no vio acción pero sí tuvo vista privilegiada en la cancha del tanto del Príncipe. Es por ello que tras el encuentro, aprovechó sus redes sociales para dedicarle lindas palabras a quien calificó como “el mejor”.

Marcelo Díaz a los pies de Charles Aránguiz en la U

La nueva gran actuación de Charles Aránguiz con la camiseta de la U mantiene viva la ilusión de alcanzar una nueva final continental. El Bulla igualó 2 a 2 con Lanús y tendrá que definir en Argentina su opción de ir a pelear el título de la Copa Sudamericana.

Marcelo Díaz le dedicó un emotivo mensaje a Charles Aránguiz tras ser el héroe de la U en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El Príncipe fue fundamental no sólo sosteniendo el juego en el mediocampo, sino que también marcando el gol de la igualdad. Uno que llevó a Marcelo Díaz a derretirse por completo por su gran socio en el fútbol.

A través de su cuenta de Instagram, Carepato dedicó una historia al mediocampista. “Hace 15 años nos tocamos la primera pelota siendo compañeros y desde ahí nació la mayor conexión futbolística que tuve en mi vida“, comenzó señalando.

Marcelo Díaz no se quedó ahí y remarcó su cariño eterno por su sociedad con Aránguiz. “Siempre te admiré y lo sigo haciendo todos los días. Eres el mejor, mi príncipe Charles“.

Eso sí, para que ambos vuelvan a jugar juntos todavía habrá que esperar. El Príncipe no podrá estar en el Clásico Universitario ante la UC tras su expulsión días atrás, por lo que deberán poner la mira en la vuelta con Lanús para poder hacerlo, siempre que Gustavo Álvarez así lo desee.

Charles Aránguiz una vez más salva a la U de un duro golpe y mantiene intacto el sueño de alcanzar la final de Copa Sudamericana. El volante fue clave como tantas otras veces y ahora va por el último paso.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz en la U esta temporada?

Con su actuación ante Lanús, Charles Aránguiz llegó a los 35 partidos oficiales en total con la camiseta de la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 9 goles y 5 asistencias en los 2.815 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Marcelo Díaz y la U se preparan para un duelo clave en la Liga de Primera, en el que no podrán contar con Charles Aránguiz. Este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas el Bulla visita a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.

