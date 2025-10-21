Universidad de Chile tiene como prioridad la Copa Sudamericana en este fin de año. Sin embargo, la Liga de Primera 2025 no se puede desechar, porque será una instancia para clasificar a Copa Libertadores y, también, porque, aunque sea lejana aún existe la posibilidad de campeonar.

Es por ello que el Clásico Universitario es un partido en el que se tienen que poner varios huevos en el canasto. Pese a ello, hay ciertas noticias que no son auspiciosas para el Romántico Viajero.

Estamos refiriéndonos específicamente a Charles Aránguiz. El Príncipe se ganó una roja en el último duelo de la Universidad de Chile y su castigo estaba en manos del Tribunal de Disciplina. Este martes se dio el veredicto.

Tribunal de Disciplina da su veredicto

Finalmente, se ratificó que la Universidad de Chile no podrá contar con Charles Aránguiz para el difícil y trascendental partido ante la Universidad Católica. No obstante, viendo el vaso medio lleno, hay noticias tranquilizadoras.

La doble amarilla manda. El Tribunal de Disciplina decidió que, como se trataba de una cartulina sobre otra, no habrá más que una fecha de castigo para el Príncipe.

Pese a ello, la ausencia de Aránguiz para el Clásico Universitario es más que preocupante. Esto, porque la U pelea el Chile 2 ante los Cruzados y una derrota podría significar despedirse de las chances de ir a Copa Libertadores. Al menos, de manera directa.

Charles Aránguiz fue expulsado ante Palestino | Photosport

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La Católica recibirá a la Universidad de Chile este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas. Será el primer Clásico que recibirá el remodelado Claro Arena.