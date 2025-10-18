Los rumores se han esparcido en la Universidad de Chile. Gustavo Álvarez dejaría la banca azul a fin de año y ya empiezan a asomar posibles remplazantes. En la U dejarían partir a un DT que se estaba ganando el cariño de la gente.

Hay varios nombres circulando. Si bien varios han hablado de un técnico nacional, recientemente comenzó a sonar fuerte Francisco Meneghini. El técnico de O’Higgins ha conseguido una gran campaña y eso ha repercutido en los rumores.

Si bien su paso por el Capo de Provincia asoma como el más exitoso de su carrera de DT, ha dejado buenos recuerdos en otros clubes chilenos, como Unión La Calera o Everton. En Defensa y Justicia, el único club que ha dirigido en su natal Argentina sólo consiguió un triunfo en diez partidos.

ver también Salió campeón en Colo Colo, es recordado con amor en la U y pretende ser la salvación de Deportes Iquique

¿Cómo empieza la carrera de Francisco Meneghini?

Sin jugar nunca fútbol profesionalmente, Francisco Meneghini se comenzó a hacer un espacio en el mundo del balompié siendo espía de Marcelo Bielsa. Ese era el rol que le correspondía en la Selección Chilena, donde comenzó un veloz ascenso.

Trabajó, luego, con Jorge Sampaoli, siendo asistente de video. Allí conoció a Sebastián Beccacece, con quien pasó al rol de asistente técnico. Estuvo en la Universidad de Chile con el actual DT de la Selección de Ecuador e, incluso, consiguió estar en un Mundial, en el cuerpo técnico de Argentina, en Rusia 2018.

Tras esa última experiencia, dio el gran paso: Francisco Meneghini comenzó su carrera de técnico. Lo hizo en Unión la Calera, club con el que participó en Copa Sudamericana. La misma proeza logró con Audax Italiano.

Publicidad

Publicidad

En 2022 llegó a Everton, donde se quedó por un poco más de dos temporadas. Finalmente, ese sería el trampolín que lo catapultó a Defensa y Justicia, club que conocía desde sus tiempos en el staff técnico de Sebastián Beccacece. Sus magros números, sin embargo, le prepararon un pronto regreso.

Este año, con O’Higgins, ha conseguido cosas importantes. Ocupa el segundo lugar de la Liga de Primera y ya suma ocho partidos seguidos sin conocer derrotas. La última vez que cayó fue el 22 de julio, ante Huachipato.

Meneghini celebrando | Photosport

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijeron en O’Higgins sobre el supuesto interés de la U en Meneghini?

“Habrá que ver sobre su futuro. Pero eso hay que preguntárselo a otros clubes. En O’Higgins pensamos toda la semana en el próximo partido”, dijo Matías Ahumada, directivo del club.