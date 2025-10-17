Ya consumada su salida anticipada de O’Higgins, Joaquín Montecinos no se guardó nada tras meses en silencio al ser “cortado” por Francisco Meneghini. El jugador no volvió a sumar minutos tras su frustrada salida del equipo.

En lo que pudo ser un fichaje a Colo Colo, la operación no se dio y el puntero derecho jamás volvió a ser citado en el Capo. Su nivel tampoco destacó en el paso por Rancagua, por lo que los hinchas apoyaron la decisión de Paqui.

Lo cierto es que el ex seleccionado nacional sigue dolido y así lo hizo saber. Sin filtro, contó su verdad y barrió con el exitoso entrenador de los celestes, que prometió traer de vuelta a O’Higgins a una copa internacional y está a un paso de conseguirlo.

Montecinos y sus frases del terror contra Paqui

En lo que fue su participación en el programa “A veces hablamos de fútbol”, de Picado TV, Joaquín Montecinos culpó directamente a Francisco Meneghini de filtrar a la prensa sus negociaciones con Colo Colo, en julio pasado.

“Fue todo tan rápido que ese mismo día fuimos al partido (O’Higgins vs Colo Colo) se filtró la información que yo hablé con una sola persona. Entonces me dolió mucho porque a Paqui le tengo mucho cariño y jamás pensé que se podía filtrar una información que iba a causar problemas”, se quejó el Joaco.

Siguiendo con sus descargos contra el DT celeste, Montecinos acusó diciendo que “no soy entrenador, soy persona y lo primero que pienso en una circunstancia así es cómo proteger al plantel, hay una familia atrás. Mi nombre se manchó horrible, fue demasiado”.

Montecinos no dio el ancho en cancha con el Capo /Photosport

“He ido de frente siempre, no voy a revelar secretos de camarín. Al jugador se debe proteger, por más que el DT sea el jefe, debe haber respeto a nosotros como jugadores y nuestra familia. Hubo jugadores que vivieron cosas parecidas con él (Meneghini)”, cerró.

