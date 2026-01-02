Universidad de Chile comenzó su preparación para una larga temporada 2026 de la mano del técnico Francisco Meneghini, quien presentó por primera vez a todos sus colaboradores de trabajo en el Centro Deportivo Azul.

Fue en el primer día de pretemporada, donde citó sólo a los juveniles del club para que se muestren y hacer análisis de los que lucharán por un puesto para la regla Sub 21, donde Paqui dio a conocer su grupo de trabajo en la U.

Desde el proceso con O’Higgins lo siguieron dos que ya tuvieron paso por Universidad de Chile, uno como jugador y otro como preparador físico. Por lo mismo, Federico Martorell, será segundo entrenador, mientras que Gonzalo Fellay mantendrá sus labores.

Dentro del grupo también estará Emmanuel Francés como ayudante técnico y, en algo no menor para la visión de Meneghini, Rodrigo Álvarez, como analista de rendimiento.

Federico Martorell fue jugador de la U y Gonzalo Fellay fue PF de los azules. Foto: U de Chile.

¿Cuál es el cuerpo técnico de Meneghini en U de Chile?

Universidad de Chile tiene un nuevo equipo de trabajo en el cuerpo técnico de Francisco Meneghini, aunque hay uno que se repite el plato porque también estuvo con Gustavo Álvarez.

Se trata de Manuel Iturra, quien fue un colaborador en el pasado torneo, pero que, pese a los cambios, se mantendrá dentro del equipo de cuerpo técnico como “Ayudante Técnico Institucional”.

Otros que están en la misma línea de Colocho son: “Gonzalo Smith – Preparador de Arqueros, Julio Cerda – Preparador Físico Institucional y Matías Cruz – Analista Institucional”.

Todos están trabajando con los juveniles hasta el domingo, ya que el lunes volverá la totalidad del plantel de Universidad de Chile para el primer día de pretemporada oficial.

Mira el detalle: