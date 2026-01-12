Desde la pandemia hasta el récord 119: El libro que recopila la historia completa de los goles de Fernando Zampedri en la UC

No diga gol, diga Fernando Zampedri. Así de categórico definen los hinchas de Universidad Católica al delantero, capitán e ídolo del club. Es que con el paso de los años llegó al récord de los 119 goles y es el máximo artillero de la institución. Lo que además le ha permitido ser el goleador hegemónico del fútbol chileno en los últimos años.

Por lo mismo, el cronista Joaquín Escobar decidió recopilar todos los tantos del ariete en el club de sus amores. En 175 páginas, se rinde homenaje a Zampedri por los goles que marcaron la vida del autor y los hinchas. Se celebran las alegrías, las derrotas y las pequeñas victorias que definen a la UC como una forma de vida.

El libro se organiza en tres partes, divididas por años, desde 2020. Pero no pasa por alto las complicaciones y los errores que forjaron el carácter del “Toro” para ser el referente indiscutido que es en la actualidad. Lo que comenzó en 2020 con el primer tanto ante Santiago Wanderers.

Dicha Jornada del 26 de enero que además contó con el penal errado por el goleador. Lo que de inmediato conectó con un histórico del club. “Mandó la pelota por sobre el travesaño, dando de lleno en un bombo de Los Pánzers. El invierno del año 2004, el Polo Quinteros, también en su debut, perdió un penal en el viejo estadio de La Florida”, detalla Escobar.

El libro de la editorial Planeta recopila todos los goles de Zampedri en la UC

Aquel tanto fue el primero, y actualmente ya va en 139. Por lo ahora los cruzados quieren que se extienda en este 2026. Primero con la Supercopa que comienza el 21 de enero ante Huachipato y que luego seguirá con la Liga de Primera y la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

¿Dónde se puede comprar el libro de Fernando Zampedri?

El libro “Zampedri” de la editorial Planeta ya está disponible en tiendas y tiene un valor físico de $18.900. A su vez también está la opción disponible para ebooks a $12.900. “Espero que sea un libro espejo en el que todos los cruzados se sientan identificados”, recalca Escobar.

